Castillo em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense
Jejum e bom momento de John Kennedy aumentam pressão sobre Castillo no Fluminense
Atacante, de 27 anos, foi a contratação mais cara da história do clube
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