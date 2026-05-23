Castillo em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Castillo em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 23/05/2026 08:50 | Atualizado 23/05/2026 09:35

Rio - O atacante Rodrigo Castillo, de 27 anos, vive seu momento de maior pressão desde que chegou ao Fluminense. Contratado junto ao Lanús, o argentino não marca há um mês pelo Tricolor e de quebra viu seu concorrente pela titularidade, John Kennedy, de 24 anos, se tornar o principal destaque da equipe no ano.

Castillo foi o último reforço do Fluminense para o primeiro semestre. A operação que o trouxe ao Tricolor foi de algo em torno de 10 milhões de dólares (cerca de R$ 51,7 milhões na cotação de março). Sua chegada trouxe muita expectativa no clube.

Nos primeiros jogos, o argentino deixou sua marca. Porém, com o tempo, acabou perdendo um pouco de ritmo. A última vez que balançou as redes foi no dia 19 de abril na vitória contra o Santos por 3 a 2, em São Paulo.

Castillo teve dois gols anulados nos últimos jogos contra São Paulo e Bolívar. De quebra, ainda viu John Kennedy deslanchar e anotar vários gols nas últimas partidas. Ele é o artilheiro do Fluminense na temporada com 13 gols.