Castillo, centroavante do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Castillo, centroavante do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 23/05/2026 18:51

O atacante Rodrigo Castillo, do Fluminense, foi retirado dos relacionados para o jogo contra o Mirassol, às 19h deste sábado (23), no Maião, por dores na panturrilha esquerda. O lateral-esquerdo Júlio Fidelis o substituiu no banco de reservas, informou o Tricolor em comunicado.

O clube não deu mais detalhes sobre a lesão do jogador. O centroavante titular no duelo será John Kennedy, e Germán Cano é uma das opções do técnico Luis Zubeldía.