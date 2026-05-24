Time do Fluminense perfilado antes do jogo no Maião, pelo Campeonato Brasileiro - Lucas Merçon / Fluminense

Time do Fluminense perfilado antes do jogo no Maião, pelo Campeonato BrasileiroLucas Merçon / Fluminense

Publicado 24/05/2026 13:20

Rio - O Fluminense alcançou uma marca negativa na derrota por 1 a 0 para o Mirassol, neste último sábado (23), pelo Campeonato Brasileiro. O time comandado por Luis Zubeldía se tornou a primeira equipe a terminar uma partida sem conseguir balançar as redes do clube paulista nesta edição da Série A.



Até o início do confronto, o sistema defensivo do Mirassol vinha sendo o ponto fraco da equipe no torneio, tendo sido vazado em absolutamente todas as rodadas anteriores. O ataque carioca, no entanto, não soube aproveitar a instabilidade do adversário e demonstrou incapacidade criativa para furar o bloqueio mandante.



A produção ofensiva do Fluminense foi uma das mais pobres de toda a temporada. Durante os 90 minutos de jogo, os cariocas só conseguiram acertar o gol defendido por Walter uma única vez, em um lance isolado que aconteceu já nos instantes finais da partida.



O momento de perigo aconteceu apenas aos 43 minutos do segundo tempo. Freytes lançou do meio-campo e Germán Cano cabeceou sem força, facilitando a intervenção do goleiro rival e sacramentando o placar zerado do Tricolor no interior paulista.