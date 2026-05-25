Ganso em treino pelo Fluminense no último dia 21 de maio - Lucas Merçon / Fluminense

Ganso em treino pelo Fluminense no último dia 21 de maioLucas Merçon / Fluminense

Publicado 25/05/2026 10:04





Ganso tem contrato com o Tricolor até dezembro de 2026. Conforme o 'Lance!', o atleta não vai renovar o vínculo e já soma 12 partidas no Brasileirão. Caso chegue ao 13º jogo, não poderá atuar por outra equipe da Série A nesta temporada. Rio — O meia Paulo Henrique Ganso está perdendo espaço no Fluminense e pode deixar o clube ainda na janela do meio do ano. O jogador não foi utilizado por Zubeldía na derrota para o Mirassol no último sábado (23), quando o time precisava de criação ofensiva, decisão que aumentou a percepção que o fim do ciclo do jogador no clube se aproxima.Ganso tem contrato com o Tricolor até dezembro de 2026. Conforme o 'Lance!', o atleta não vai renovar o vínculo e já soma 12 partidas no Brasileirão. Caso chegue ao 13º jogo, não poderá atuar por outra equipe da Série A nesta temporada.

Portanto, há a possibilidade dele sair no meio do ano. Além disso, neste período, o meia de 36 anos também ficará livre para assinar pré-contrato com outro time. O atleta ainda mantém uma boa relação com o Fluminense, o que pode facilitar uma eventual saída.

A última vez de Ganso começando uma partida como titular foi contra o Independiente Rivadavia, quando o Tricolor perdeu por 2 a 1 no Maracanã, no último dia 15 de abril. Desde então, ele entrou em quatro partidas saindo do banco de reservas, contra Santos, Chapecoense, Operário e Bolívar.

Ídolo tricolor

Ganso chegou ao Fluminense em 2019. Desde então, acumula 316 partidas pelo Tricolor, com 30 gols e 35 assistências. Ele foi peça fundamental nas conquistas da Libertadores 2023 e Recopa Sul-Americana 2024, além de ter participado do bicampeonato carioca em 2022 e 2023.