Martinelli em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

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Rio - Martinelli voltou a treinar com o elenco do Fluminense nesta segunda-feira (25), no CT Carlos Castilho. O meio-campista está fora de ação desde abril, quando sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda.
Mesmo assim, ele só deve voltar a jogar depois da Copa do Mundo, que será disputada entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México.
O volante é um dos pilares da equipe comandada por Luis Zubeldía. Em 2026, soma duas assistências em 22 jogos, sendo 21 entre os titulares.
Sem Martinelli, o Tricolor entrará em campo na próxima quarta-feira (27), contra o Deportivo La Guaira (VEN), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Para avançar ao mata-mata, o Fluminense precisa ganhar e contar com um tropeço do Bolívar (BOL) diante do Independiente Rivadavia (ARG), na Bolívia.
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