Martinelli em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Martinelli volta a treinar com o elenco e avança em recuperação no Fluminense
Meio-campista não entra em campo desde abril, quando sofreu uma lesão na coxa esquerda
Ganso perde espaço no Fluminense e pode se despedir do clube em breve
Meia ficou no banco de reservas na derrota para o Mirassol
Vídeo! Ídolo tricolor, Edinho detona defesa do Fluminense: 'Mais uma vez, falhou'
Ex-jogador foi um dos pilares do clube nos anos 1970, quando conquistou três Estaduais
Jemmes admite situação delicada da defesa do Fluminense: 'Trabalhar para melhorar'
Zagueiro, de 26 anos, foi titular contra o Mirassol
Fluminense é o primeiro time a passar em branco contra o Mirassol no Brasileirão
Equipe paulista havia sofrido gols em todas as rodadas anteriores do campeonato
Fluminense sofre gols pela nona partida seguida na temporada
Sistema defensivo tem sido principal dor de cabeça para Zubeldía
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