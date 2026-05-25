Martinelli em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Martinelli em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 25/05/2026 12:50

Rio - Martinelli voltou a treinar com o elenco do Fluminense nesta segunda-feira (25), no CT Carlos Castilho. O meio-campista está fora de ação desde abril, quando sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda.

Mesmo assim, ele só deve voltar a jogar depois da Copa do Mundo, que será disputada entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México.

O volante é um dos pilares da equipe comandada por Luis Zubeldía. Em 2026, soma duas assistências em 22 jogos, sendo 21 entre os titulares.