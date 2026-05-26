Paulinho provocou confusão com jogadores do Flamengo em comemoração de gol do Palmeiras - Cesar Greco/Palmeiras

Paulinho provocou confusão com jogadores do Flamengo em comemoração de gol do PalmeirasCesar Greco/Palmeiras

Publicado 26/05/2026 10:41

Paulinho por gesto obsceno em provocação à torcida do Flamengo, no A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) apresentou denúncia contraem provocação à torcida do Flamengo, no 3 a 0 para o Palmeiras . Além do atacante, Leonardo Jardim é outro nome que vai a julgamento por declarações contra a arbitragem , enquanto Carrascal responderá mais uma vez por expulsão.

As denúncias contra o Flamengo

Na entrevista coletiva após a derrota, o português insinuou favorecimento ao adversário ao dizer que "é muito fácil dar cartões vermelhos ao Flamengo" e que o juiz "apita sempre para a mesma cor". O técnico do Rubro-Negro responderá pelo artigo 258 (atitude contrária à ética desportiva) do CBJD, com risco de suspensão de uma a seis partidas.

Mesma possibilidade de pena a Carrascal pela expulsão na partida. O colombiano foi denunciado no artigo 254 (jogada violenta) e, por ser reincidente, tem o maior risco de punição.

O Flamengo ainda pode receber multa ou até mesmo a perda do mando de campo devido à atitude da torcida que arremessou objetos no campo. Além disso, durante a confusão após o terceiro gol palmeirense, seguranças invadiram o campo.

Por fim, um dos massagistas do clube também foi denunciado porque o árbitro Davi Lacerda relatou na súmula que sofreu ameaça dele no intervalo: "...fomos abordados na zona mista pelo Sr. Fernando Munhoz, não relacionado, porém vestido com o mesmo uniforme da comissão técnica do Flamengo, dizendo as seguintes palavras em minha direção: ‘Você acha que está certo, hoje você não sai daqui vivo'".

Paulinho denunciado por provocar torcida rubro-negra

Paulinho responderá pelo artigo 258-A (provocar a torcida adversária) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Na comemoração do gol marcado que fechou o placar por 3 a 0 no Maracanã, o jogador criou uma confusão com os adversários ao pedir silêncio aos torcedores rubro-negros e ainda pisar no escudo do clube.

Entretanto, o que motivou a denúncia foram os braços cruzados e os dedos do meio em riste, gesto característico de organizadas de Palmeiras, Vasco e Atlético-MG, clubes pelos quais atuou e são rivais do Flamengo.

A Procuradoria, entretanto, considerou que Paulinho fez um gesto obsceno "nitidamente ofensivo". Caso a denúncia seja aceita, o atacante palmeirense pode ser suspenso de dois a seis jogos.





