Bandeira do Flamengo - Divulgação/ Flamengo

Bandeira do FlamengoDivulgação/ Flamengo

Publicado 25/05/2026 20:01

"Ocorre que, em razão do deferimento da liminar, o Clube já deixou de receber o montante de R$ 6,2 milhões referente ao resíduo devido pelo BRB no âmbito do contrato já encerrado, conforme recibo acostado aos autos. Ou seja, a decisão já produz impacto financeiro concreto e imediato sobre o Flamengo, privando o Clube de receita relevante e gerando indevido estresse sobre seu fluxo de caixa", contestou o Rubro-Negro.

O Flamengo também pediu a revogação da liminar. O Rubro-Negro defende que a ação popular que levou à liminar não apresentou provas suficientes. As informações foram divulgadas primeiro pelo portal 'Metrópoles'.

"Em suma, a alegada crise do BRB não produz o efeito jurídico que a autora lhe pretende atribuir. Não invalida a parceria, não transforma sua readequação em irregularidade e não dispensa a demonstração concreta de desvio, favorecimento ou antieconomicidade. Ao contrário: a manutenção e o aperfeiçoamento da relação com o Flamengo revelam-se não apenas defensáveis, mas compatíveis com a própria lógica de reestruturação de uma instituição cujo crescimento nacional passou a se ancorar, em larga medida, nessa parceria".

Relembre o caso

A decisão judicial decorreu de uma ação popular movida por uma moradora do DF contra o BRB e o Flamengo. O processo havia sido protocolado na 6ª Vara da Fazenda Pública.