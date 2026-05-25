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O Dia
Rio - O Flamengo disse que já deixou de receber R$ 6,2 milhões do Banco de Brasília (BRB) após uma liminar da Justiça do Distrito Federal congelar pagamentos. De acordo com o clube, o valor é referente à parceria anterior firmada com a instituição financeira. 
"Ocorre que, em razão do deferimento da liminar, o Clube já deixou de receber o montante de R$ 6,2 milhões referente ao resíduo devido pelo BRB no âmbito do contrato já encerrado, conforme recibo acostado aos autos. Ou seja, a decisão já produz impacto financeiro concreto e imediato sobre o Flamengo, privando o Clube de receita relevante e gerando indevido estresse sobre seu fluxo de caixa", contestou o Rubro-Negro.
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O Flamengo também pediu a revogação da liminar. O Rubro-Negro defende que a ação popular que levou à liminar não apresentou provas suficientes. As informações foram divulgadas primeiro pelo portal 'Metrópoles'.
"Em suma, a alegada crise do BRB não produz o efeito jurídico que a autora lhe pretende atribuir. Não invalida a parceria, não transforma sua readequação em irregularidade e não dispensa a demonstração concreta de desvio, favorecimento ou antieconomicidade. Ao contrário: a manutenção e o aperfeiçoamento da relação com o Flamengo revelam-se não apenas defensáveis, mas compatíveis com a própria lógica de reestruturação de uma instituição cujo crescimento nacional passou a se ancorar, em larga medida, nessa parceria".
Relembre o caso
Na semana passada, uma decisão liminar do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJ-DFT) congelou pagamentos do Banco de Brasília (BRB) ao Flamengo. O atual acordo entre as partes, renovado neste ano, vai até março de 2027.
A decisão judicial decorreu de uma ação popular movida por uma moradora do DF contra o BRB e o Flamengo. O processo havia sido protocolado na 6ª Vara da Fazenda Pública.