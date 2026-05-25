Jorginho em treino do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
Volante do Flamengo, Jorginho lamenta fratura: 'Dói mais ficar fora'
Ele teve confirmada uma fratura no dedão do pé direito
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