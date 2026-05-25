Jorginho em treino do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

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Rio - Jorginho se manifestou por meio das redes sociais nesta segunda-feira (25) após ter confirmada uma fratura no dedão do pé direito. Em publicação no story do Instagram, o volante do Flamengo lamentou a lesão e agradeceu o carinho que tem recebido.
"Fratura confirmada. Dói, mas dói mais ficar fora. Já estou focado na recuperação para voltar o quanto antes. Obrigado pelo carinho de todos. Temos objetivos grandes pela frente e quero estar junto do time", escreveu Jorginho.
Publicação de Jorginho no story do Instagram - Reprodução/Instagram @jorginhofrello
Publicação de Jorginho no story do InstagramReprodução/Instagram @jorginhofrello
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Em nota, o Rubro-Negro afirmou que a lesão de Jorginho "é fruto de duas faltas violentas sofridas no primeiro tempo de Flamengo x Palmeiras", no sábado (23), pelo Campeonato Brasileiro.
Jorginho é desfalque certo para a partida contra o Cusco (PER), na terça-feira (26), válida pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola a partir as 21h30, no Maracanã. O Rubro-Negro já está matematicamente classificado para as oitavas de final.
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Jorginho em treino do Flamengo
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