Primeiro uniforme do Flamengo - Reprodução / Internet

Primeiro uniforme do FlamengoReprodução / Internet

Publicado 25/05/2026 12:35

Rio - O Clube de Regatas do Flamengo é muito mais do que títulos e multidões no estádio. Por trás da maior torcida do Brasil, existem histórias curiosas, episódios improváveis e momentos históricos que ajudaram a transformar o Rubro-Negro em um dos clubes mais populares do planeta.



De mascote criado após provocações rivais até um restaurante que virou “QG” do título mundial, confira sete curiosidades impressionantes sobre o Flamengo que ajudam a entender o tamanho da paixão da Nação Rubro-Negra.

Primeiro uniforme do Flamengo Reprodução / Internet



O Flamengo nasceu no remo — e não no futebol



Hoje referência mundial no futebol, o Flamengo foi fundado em 1895 com foco exclusivo no remo. O futebol só passou a fazer parte da história do clube em 1911, após uma crise interna no Fluminense Football Club.



Na época, jogadores do rival deixaram o clube após desentendimentos com a diretoria e migraram para o Flamengo, dando origem a uma das rivalidades mais tradicionais do futebol brasileiro.



O vermelho e preto quase não existiram



É difícil imaginar o Flamengo sem suas cores icônicas. Porém, originalmente, o clube utilizava azul e ouro como identidade oficial.



O problema era que os tecidos importados desbotavam rapidamente por causa do sol forte e da maresia do Rio de Janeiro. Para resolver a situação, o clube adotou o vermelho e preto em 1896 — combinação que se tornaria uma das camisas mais famosas do futebol mundial.



O primeiro uniforme era considerado "azarado"



Antes das tradicionais listras horizontais, o Flamengo teve um uniforme bastante diferente. Em 1912, a equipe utilizava uma camisa com grandes quadrados vermelhos e pretos, apelidada de “Papagaio de Vintém”.



A repercussão negativa foi tão grande que o modelo acabou abandonado pouco tempo depois. Em seguida veio a famosa “Cobra Coral”, até que o uniforme atual foi consolidado em 1916. Hoje referência mundial no futebol, o Flamengo foi fundado em 1895 com foco exclusivo no remo. O futebol só passou a fazer parte da história do clube em 1911, após uma crise interna no Fluminense Football Club.Na época, jogadores do rival deixaram o clube após desentendimentos com a diretoria e migraram para o Flamengo, dando origem a uma das rivalidades mais tradicionais do futebol brasileiro.É difícil imaginar o Flamengo sem suas cores icônicas. Porém, originalmente, o clube utilizava azul e ouro como identidade oficial.O problema era que os tecidos importados desbotavam rapidamente por causa do sol forte e da maresia do Rio de Janeiro. Para resolver a situação, o clube adotou o vermelho e preto em 1896 — combinação que se tornaria uma das camisas mais famosas do futebol mundial.Antes das tradicionais listras horizontais, o Flamengo teve um uniforme bastante diferente. Em 1912, a equipe utilizava uma camisa com grandes quadrados vermelhos e pretos, apelidada de “Papagaio de Vintém”.A repercussão negativa foi tão grande que o modelo acabou abandonado pouco tempo depois. Em seguida veio a famosa “Cobra Coral”, até que o uniforme atual foi consolidado em 1916.

Mascote virou nome de CT do Flamengo Érica Martin / Agência O Dia



O Urubu surgiu de uma provocação rival



O mascote mais famoso do futebol brasileiro nasceu de forma improvável. Durante os anos 1960, rivais utilizavam o urubu como ofensa racista e preconceituosa contra a torcida flamenguista.



Em resposta, torcedores resolveram transformar o ataque em símbolo de orgulho. Em 1969, um urubu foi solto no gramado do Maracanã antes de um clássico contra o Botafogo de Futebol e Regatas.



O Flamengo venceu por 2 a 1, encerrou um jejum de vitórias e o animal virou símbolo oficial da Nação Rubro-Negra.



O Flamengo teve uma invencibilidade absurda O mascote mais famoso do futebol brasileiro nasceu de forma improvável. Durante os anos 1960, rivais utilizavam o urubu como ofensa racista e preconceituosa contra a torcida flamenguista.Em resposta, torcedores resolveram transformar o ataque em símbolo de orgulho. Em 1969, um urubu foi solto no gramado do Maracanã antes de um clássico contra o Botafogo de Futebol e Regatas.O Flamengo venceu por 2 a 1, encerrou um jejum de vitórias e o animal virou símbolo oficial da Nação Rubro-Negra.

Equipe de 1981 fez história no Flamengo Acervo / Jornal O Dia



Entre 1978 e 1979, o time liderado por Zico alcançou uma das marcas mais impressionantes do futebol brasileiro.



Foram 52 jogos consecutivos sem derrota, com 39 vitórias e 13 empates. A sequência histórica atravessou partidas do Campeonato Carioca e do Brasileirão, consolidando uma das gerações mais lendárias da história do clube.



Um restaurante virou ponto estratégico do Mundial de 1981



Antes da histórica conquista mundial sobre o Liverpool Football Club, em 1981, a delegação do Flamengo adotou o tradicional restaurante Estoril, no Centro do Rio, como ponto de concentração.



O local virou espaço para reuniões táticas, encontros da comissão técnica e momentos de descontração do elenco. Muitos torcedores acreditam até hoje que o ambiente ajudou a criar a atmosfera da campanha mais importante da história rubro-negra.



O Flamengo protagonizou o maior público da história do Maracanã



Nenhum clube levou tanta gente ao Maracanã quanto o Flamengo. O recorde absoluto aconteceu em 15 de dezembro de 1963, no clássico contra o Fluminense.



Naquele dia, cerca de 194 mil pessoas lotaram o estádio para acompanhar o empate por 0 a 0 que garantiu o título carioca ao Rubro-Negro — um número praticamente impossível de ser repetido nos dias atuais. Entre 1978 e 1979, o time liderado por Zico alcançou uma das marcas mais impressionantes do futebol brasileiro.Foram 52 jogos consecutivos sem derrota, com 39 vitórias e 13 empates. A sequência histórica atravessou partidas do Campeonato Carioca e do Brasileirão, consolidando uma das gerações mais lendárias da história do clube.Antes da histórica conquista mundial sobre o Liverpool Football Club, em 1981, a delegação do Flamengo adotou o tradicional restaurante Estoril, no Centro do Rio, como ponto de concentração.O local virou espaço para reuniões táticas, encontros da comissão técnica e momentos de descontração do elenco. Muitos torcedores acreditam até hoje que o ambiente ajudou a criar a atmosfera da campanha mais importante da história rubro-negra.Nenhum clube levou tanta gente ao Maracanã quanto o Flamengo. O recorde absoluto aconteceu em 15 de dezembro de 1963, no clássico contra o Fluminense.Naquele dia, cerca de 194 mil pessoas lotaram o estádio para acompanhar o empate por 0 a 0 que garantiu o título carioca ao Rubro-Negro — um número praticamente impossível de ser repetido nos dias atuais.

Torcida do Flamengo é chamada de "Nação" Pedro Ivo/ Agência O Dia



Zico segue como o maior ídolo da história



O maior artilheiro da história do Flamengo continua sendo Zico. O eterno camisa 10 marcou 509 gols em 732 partidas e se transformou em um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro.



Por que a torcida é chamada de “Nação”?



A expressão “Nação Rubro-Negra” surgiu por causa do tamanho gigantesco da torcida flamenguista, estimada em mais de 40 milhões de pessoas espalhadas pelo Brasil. O apelido virou parte da identidade do clube e ajudou a reforçar a dimensão nacional do Flamengo. O maior artilheiro da história do Flamengo continua sendo Zico. O eterno camisa 10 marcou 509 gols em 732 partidas e se transformou em um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro.A expressão “Nação Rubro-Negra” surgiu por causa do tamanho gigantesco da torcida flamenguista, estimada em mais de 40 milhões de pessoas espalhadas pelo Brasil. O apelido virou parte da identidade do clube e ajudou a reforçar a dimensão nacional do Flamengo.