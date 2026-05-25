O árbitro Davi Lacerda virou alvo de torcedores do Flamengo durante viagem de avião após a derrota por 3 a 0 para o Palmeiras. Ele foi hostilizado por um grupo de rubro-negros, inclusive com acusações de ter recebido dinheiro do clube paulista.
Davi Lacerda, árbitro de Flamengo 0x3 Palmeiras, sendo hostilizado no avião:
Em imagens que circulam pela internet, é possível ouvir xingamentos como "safado", "corno" e "pilantra" direcionados ao árbitro. Outros dois torcedores vão além e dizem: “Recebeu upgrade do Palmeiras, né, filho da mãe?” e “O PIX caiu, né, safado?”
A principal reclamação dos torcedores foi em relação ao cartão vermelho a Carrascal no meio do primeiro tempo. O técnico Leonardo Jardim não concordou com a expulsão, quando a partida estava 0 a 0 e o Flamengo melhor em campo.
Davi Lacerda ainda relatou na súmula ter sofrido ameaça de um massagista do Flamengo: "Informo que durante o intervalo da partida, enquanto a equipe de arbitragem se destinava ao vestiário, fomos abordados na zona mista pelo Sr. Fernando Munhoz, não relacionado, porém vestido com o mesmo uniforme da comissão técnica do Flamengo, dizendo as seguintes palavras em minha direção: ‘Você acha que está certo, hoje você não sai daqui vivo'".
Com a derrota no confronto direto pela liderança, o Rubro-Negro viu o rival disparar na primeira colocação, com sete pontos de vantagem e um jogo a mais. Na próxima rodada, enfrentará o Coritiba, enquanto o Palmeiras recebe a lanterna Chapecoense.
Por causa do resultado, o Flamengo não conseguirá alcançar o objetivo de ir para a parada da Copa do Mundo como líder ou com uma distâncias igual ou menor a três pontos.
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