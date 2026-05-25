Árbitro de Flamengo x Palmeiras, Davi Lacerda virou alvo de ataques dos rubro-negros - Cesar Greco/Palmeiras

Árbitro de Flamengo x Palmeiras, Davi Lacerda virou alvo de ataques dos rubro-negrosCesar Greco/Palmeiras

Publicado 25/05/2026 11:06

Davi Lacerda, árbitro de Flamengo 0x3 Palmeiras, sendo hostilizado no avião:



“Vagabundo! Pilantra!”



“Recebeu upgrade do Palmeiras, né, filho da mãe?”



“O PIX caiu, né, safado?”



Reprodução pic.twitter.com/y6GECca1m0 — Planeta do Futebol (@futebol_info) May 24, 2026

Em imagens que circulam pela internet, é possível ouvir xingamentos como "safado", "corno" e "pilantra" direcionados ao árbitro. Outros dois torcedores vão além e dizem: “Recebeu upgrade do Palmeiras, né, filho da mãe?” e “O PIX caiu, né, safado?”



Árbitro recebe crítica e relata ameaça



cartão vermelho a Carrascal no meio do primeiro tempo. O técnico

A principal reclamação dos torcedores foi em relação ao. O técnico Leonardo Jardim não concordou com a expulsão , quando a partida estava 0 a 0 e o Flamengo melhor em campo.

um massagista do Flamengo: "Informo que durante o intervalo da partida, enquanto a equipe de arbitragem se destinava ao vestiário, fomos abordados na zona mista pelo Sr. Fernando Munhoz, não relacionado, porém vestido com o mesmo uniforme da comissão técnica do Flamengo, dizendo as seguintes palavras em minha direção: ‘Você acha que está certo, hoje você não sai daqui vivo'".

Davi Lacerda ainda relatou na súmula ter sofrido ameaça de: "Informo que durante o intervalo da partida, enquanto a equipe de arbitragem se destinava ao vestiário, fomos abordados na zona mista pelo Sr. Fernando Munhoz, não relacionado, porém vestido com o mesmo uniforme da comissão técnica do Flamengo, dizendo as seguintes palavras em minha direção: ‘Você acha que está certo, hoje você não sai daqui vivo'".

Situação do Flamengo no Brasileirão



Com a derrota no confronto direto pela liderança, o Rubro-Negro viu o rival disparar na primeira colocação, com sete pontos de vantagem e um jogo a mais. Na próxima rodada, enfrentará o Coritiba, enquanto o Palmeiras recebe a lanterna Chapecoense.



Por causa do resultado, o Flamengo não conseguirá alcançar o objetivo de ir para a parada da Copa do Mundo como líder ou com uma distâncias igual ou menor a três pontos.