Flamengo foi derrotado pelo Palmeiras depois de quase 11 anos no MaracanãGilvan de Souza / Flamengo

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Rio - Além de todo o prejuízo na luta direta pelo título, a derrota do Flamengo para o Palmeiras por 3 a 0 encerrou uma sequência positiva do Rubro-Negro diante do principal adversário nacional no Maracanã. A última vez que o clube carioca havia perdido em seus domínios para o Alviverde foi em 2015.
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No dia 6 de dezembro de 2015, pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras derrotou o Flamengo por 2 a 1. Dudu e Victor Hugo marcaram para os paulistas, enquanto Pará descontou para os cariocas.
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No total, no Maracanã, as equipes se enfrentaram em seis oportunidades nestes quase 11 anos em jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa do Brasil. O Flamengo venceu quatro e houve dois empates.
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Com a vitória do Palmeiras, o clube paulista abriu sete pontos de vantagem sobre o Flamengo na liderança do Brasileiro. O Rubro-Negro, porém, tem uma partida a menos na competição.