Flamengo foi derrotado pelo Palmeiras depois de quase 11 anos no Maracanã - Gilvan de Souza / Flamengo

Flamengo foi derrotado pelo Palmeiras depois de quase 11 anos no MaracanãGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 24/05/2026 11:28

Rio - Além de todo o prejuízo na luta direta pelo título, a derrota do Flamengo para o Palmeiras por 3 a 0 encerrou uma sequência positiva do Rubro-Negro diante do principal adversário nacional no Maracanã. A última vez que o clube carioca havia perdido em seus domínios para o Alviverde foi em 2015.

No dia 6 de dezembro de 2015, pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras derrotou o Flamengo por 2 a 1. Dudu e Victor Hugo marcaram para os paulistas, enquanto Pará descontou para os cariocas.

No total, no Maracanã, as equipes se enfrentaram em seis oportunidades nestes quase 11 anos em jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa do Brasil. O Flamengo venceu quatro e houve dois empates.

Com a vitória do Palmeiras, o clube paulista abriu sete pontos de vantagem sobre o Flamengo na liderança do Brasileiro. O Rubro-Negro, porém, tem uma partida a menos na competição.