Rio — O lateral-direito Guillermo Varela, do Flamengo, comentou sobre a atuação do time na derrota por 3 a 0 para o Palmeiras neste sábado (23), no Maracanã, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador falou sobre a mudança na partida após a expulsão de Carrascal, que recebeu cartão vermelho ainda na primeira etapa, quando o placar estava 0 a 0.
"Acho que o resultado não concorda com o jogo. No 11 contra 11, nós começamos muito bem. Eles não conseguiam sair da metade do campo deles. Infelizmente, terminamos com 10 jogadores. Aí é difícil, logicamente, eles têm um bom time e fizeram um gol que a gente poderia até ter resolvido melhor", disse.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.