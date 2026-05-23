Varela em ação contra o Palmeiras - Adriano Fontes / Flamengo

Varela em ação contra o PalmeirasAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 23/05/2026 23:22





"Acho que o resultado não concorda com o jogo. No 11 contra 11, nós começamos muito bem. Eles não conseguiam sair da metade do campo deles. Infelizmente, terminamos com 10 jogadores. Aí é difícil, logicamente, eles têm um bom time e fizeram um gol que a gente poderia até ter resolvido melhor", disse. Rio — O lateral-direito Guillermo Varela, do Flamengo, comentou sobre a atuação do time na derrota por 3 a 0 para o Palmeiras neste sábado (23), no Maracanã, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador falou sobre a mudança na partida após a expulsão de Carrascal, que recebeu cartão vermelho ainda na primeira etapa, quando o placar estava 0 a 0."Acho que o resultado não concorda com o jogo. No 11 contra 11, nós começamos muito bem. Eles não conseguiam sair da metade do campo deles. Infelizmente, terminamos com 10 jogadores. Aí é difícil, logicamente, eles têm um bom time e fizeram um gol que a gente poderia até ter resolvido melhor", disse.

Varela confessou que ir atrás do resultado com um jogador a menos é "difícil". "Nós, em toda hora, tentamos jogar, mas nos contra-ataques, tomamos os últimos dos gols."

O Rubro-Negro volta a campo para enfrentar o Cusco nesta terça-feira (26), no Maracanã, às 21h30 pela Libertadores. A equipe de Leonardo Jardim já está garantida na próxima fase do torneio.