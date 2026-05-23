Samir Xaud é o presidente da CBF - Staff Images / CBF

Samir Xaud é o presidente da CBFStaff Images / CBF

Publicado 23/05/2026 15:44 | Atualizado 23/05/2026 16:04

nota emitida pelo Flamengo, que criticava veementemente a manutenção da partida contra o Coritiba, agendada para o próximo sábado (30), pela 18ª rodada do Brasileirão. Rio - Os bastidores do futebol nacional ganharam fortes contornos de tensão na tarde deste sábado (23). A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) rebateu publicamente uma, que criticava veementemente a manutenção da partida contra o Coritiba, agendada para o próximo sábado (30), pela 18ª rodada do Brasileirão.

O clube pleiteava o adiamento do confronto devido ao alto número de atletas cedidos à seleção brasileira e a outros países para a disputa da Copa do Mundo. Na visão da cúpula carioca, a perda simultânea desses atletas, sem impacto semelhante nos demais concorrentes, comprometeria a isonomia do Campeonato Brasileiro, disputado em formato de pontos corridos.



Em resposta contundente, a entidade máxima do futebol nacional ironizou o momento escolhido pelo Rubro-Negro para contestar as datas. Segundo a CBF, a diretoria flamenguista só passou a exigir a modificação do calendário após ser eliminada precocemente da Copa do Brasil neste mês.

A confederação revelou que a sugestão do clube era transferir o duelo frente aos paranaenses para o segundo semestre, utilizando justamente as datas que ficariam reservadas para o torneio de mata-mata, o que foi considerado uma tentativa de obter benefício exclusivo.



A entidade relembrou que todo o planejamento do Campeonato Brasileiro, incluindo o início antecipado em janeiro e a pausa para a Copa do Mundo, foi amplamente debatido e aprovado de forma unânime pelos clubes da Série A durante o Conselho Técnico realizado em dezembro de 2025.

"Em nenhum desses momentos, o Flamengo sugeriu o adiamento ou alteração da 18ª rodada. Isso só veio a ocorrer após a eliminação do Flamengo da Copa do Brasil, quando o clube passou a sugerir a remarcação do jogo Flamengo x Coritiba para uma data reservada à Copa do Brasil no segundo semestre. Tal pedido foi rejeitado, pois atenderia apenas aos interesses de um clube atingido pelas convocações: o próprio Flamengo", pontuou a CBF em nota oficial.

