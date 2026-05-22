Ryan Roberto em ação pelo Flamengo - Divulgação/ X @LibertadoresU20

Ryan Roberto em ação pelo FlamengoDivulgação/ X @LibertadoresU20

Publicado 22/05/2026 19:49 | Atualizado 22/05/2026 19:51

Flamengo vive um impasse nos bastidores envolvendo o futuro do atacante Ryan Roberto, de 18 anos. O presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, adotou uma postura rígida no caso e não pretende ceder às exigências do estafe do jovem para renovar o contrato. A informação é da 'ESPN'. Rio - Ovive um impasse nos bastidores envolvendo o futuro do atacante Ryan Roberto, de 18 anos. O presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, adotou uma postura rígida no caso e não pretende ceder às exigências do estafe do jovem para renovar o contrato. A informação é da 'ESPN'.

A diretoria tentou estender o vínculo do jovem, mas as conversas travaram após a cúpula rubro-negra considerar os valores pedidos pelo estafe fora da realidade.

O clube, aliás, corre o risco de perder a promessa da base sem receber nenhuma compensação financeira. Afinal, Ryan Roberto tem contrato válido até março de 2027 com o Flamengo.

O Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, formalizou uma oferta de 10 milhões de euros fixos (R$ 64 milhões) mais 2 milhões de euros (R$ 12,8 milhões) em metas. O Lille, da França, também demonstrou interesse em cifras semelhantes, mas recuou.



Os números do atacante nesta temporada de 2026 justificam o interesse internacional: são seis gols e duas assistências em 13 partidas pelo Sub-20, além do destaque no vice-campeonato da Libertadores da categoria. O rendimento dá sequência ao ano de 2025, quando ele marcou 22 gols em 37 exibições.