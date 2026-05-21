Jogo foi cancelado por conta de protestos dos torcedores do Independiente Medellín - Jaime Sadarriaga / AFP

Jogo foi cancelado por conta de protestos dos torcedores do Independiente MedellínJaime Sadarriaga / AFP

Publicado 21/05/2026 18:10 | Atualizado 21/05/2026 18:49

Rio - A Comissão Disciplinar da Conmebol apontou o Flamengo como o vencedor da partida que foi cancelada contra o Independiente Medellín , válida pela quarta rodada do Grupo A da Libertadores. A entidade divulgou a decisão nesta quinta-feira (21).

Com o W.O., o Rubro-Negro foi declarado o vencedor da partida pelo placar de 3 a 0. O Flamengo, que já estava classificado às oitavas de final da Libertadores, chegou aos 13 pontos com a decisão. Agora, também garante matematicamente o primeiro lugar do Grupo A.

"DETERMINAR o resultado da partida disputada entre as equipes Deportivo Independiente Medellín (COL) vs. Clube de Regatas do Flamengo (BRA), correspondente à 4ª rodada da fase de grupos da CONMEBOL Libertadores 2026 com placar de 0 – 3 a favor do Clube de Regatas do Flamengo (BRA), de acordo com o artigo 24.2 do Código Disciplinar da CONMEBOL", diz um trecho da decisão.

O artigo 24.2 a do Código Disciplinar da Conmebol diz que "quando uma equipe for responsável pela suspensão definitiva, cancelamento ou abandono de uma partida, a sanção será a determinação do placar final da partida. O resultado será considerado 3 a 0 a favor da equipe adversária no futebol de campo".

O jogo estava marcado para acontecer no dia 7 de maio, no Estádio Atanasio Girardot, e precisou ser interrompido logo no começo por causa de uma confusão generalizada causada por torcedores da equipe colombiana. Mais de uma hora depois, a Conmebol anunciou o cancelamento do jogo.

A Comissão também decidiu que o Independiente Medellín deverá jogar com portões fechados nas cinco partidas seguintes como mandante em competições organizadas pela Conmebol.

Além disso, o clube também foi obrigado a jogar seus dois próximos jogos como visitante sem torcida em competições da entidade. De acordo com a decisão, "esta sanção inclui a partida disputada com portões fechados em decorrência da suspensão provisória".

A Conmebol também aplicou punições financeiras ao clube colombiano. O valor total chega a 116.278,90 dólares (mais de R$ 582 mil).

Relembre o caso

A partida foi cancelada após mais de uma hora de paralisação por causa de um conflito generalizado envolvendo torcedores locais e a polícia. Os dois times chegaram a disputar alguns poucos minutos em campo quando o árbitro Jesús Valenzuela paralisou o confronto e mandou os jogadores de volta ao vestiário por causa do tumulto de grandes proporções, com invasão de campo e uso excessivo de sinalizadores.

Torcedores quiseram protestar por causa da crise do clube. Membros de organizadas do Independiente Medellín foram ao estádio vestidos de preto e com o rosto coberto. Algumas faixas exibidas mostravam frases de protesto contra a diretoria e a Conmebol.

Antes de sair do estádio, membros da principal organizada do Independiente Medellín atearam fogo em algumas cadeiras e destruíram completamente banheiros. Do lado de fora, a situação se agravou. Boa parte dos torcedores deixou o estádio e houve conflito com a polícia. De acordo com relatos da mídia local, muitos ficaram feridos com disparos de balas de borracha. Até mesmo um helicóptero foi deslocado para o distúrbio.