Jorginho em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do Urubu - Gilvan de Souza / Flamengo

Jorginho em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do UrubuGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 21/05/2026 08:16

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“Estou bem curioso, vai ser a primeira vez. Acredito que vai ser uma experiência única, um momento bacana até para eu poder aprender. Gosto de aprender. Vamos ver como vai ser, espero que me saia bem (risos)”, disse o jogador, na zona mista.



O meio-campista estará na GE TV e no SporTV durante a primeira etapa do Mundial, que será disputado entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México.

Rio - Após a classificação do às oitavas de final da Libertadores , Jorginho mostrou estar ansioso para o desafio de comentar a Copa do Mundo . O volante esteve em campo na vitória por 1 a 0 sobre o Estudiantes (ARG), na última quarta-feira (20), no Maracanã, pela quinta rodada da fase de grupos.“Estou bem curioso, vai ser a primeira vez. Acredito que vai ser uma experiência única, um momento bacana até para eu poder aprender. Gosto de aprender. Vamos ver como vai ser, espero que me saia bem (risos)”, disse o jogador, na zona mista.O meio-campista estará na GE TV e no SporTV durante a primeira etapa do Mundial, que será disputado entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México.

Na GE TV, participará da transmissão dos três jogos da seleção brasileira, contra Marrocos, Haiti e Escócia, respectivamente. Já no SporTV, reforçará os programas de debate.

‘Privilégio’ no Rubro-Negro





Flamengo foi o time com mais jogadores chamados para representar a Amarelinha na Copa do Mundo - Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro e Lucas Paquetá. Jorginho rasgou elogios ao elenco e ressaltou o ‘privilégio’ de jogar ao lado dos convocados.

“É um privilégio (atuar com eles). O tamanho desse clube, a importância. Estou muito feliz. Fiz a escolha certa. Cada um de nós tem o orgulho de vestir o manto. Buscamos representar da melhor maneira possível”, contou o volante.

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