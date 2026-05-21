“Estou bem curioso, vai ser a primeira vez. Acredito que vai ser uma experiência única, um momento bacana até para eu poder aprender. Gosto de aprender. Vamos ver como vai ser, espero que me saia bem (risos)”, disse o jogador, na zona mista.
O meio-campista estará na GE TV e no SporTV durante a primeira etapa do Mundial, que será disputado entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México.
Na GE TV, participará da transmissão dos três jogos da seleção brasileira, contra Marrocos, Haiti e Escócia, respectivamente. Já no SporTV, reforçará os programas de debate.
‘Privilégio’ no Rubro-Negro
O Flamengo foi o time com mais jogadores chamados para representar a Amarelinha na Copa do Mundo - Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro e Lucas Paquetá. Jorginho rasgou elogios ao elenco e ressaltou o ‘privilégio’ de jogar ao lado dos convocados.
“É um privilégio (atuar com eles). O tamanho desse clube, a importância. Estou muito feliz. Fiz a escolha certa. Cada um de nós tem o orgulho de vestir o manto. Buscamos representar da melhor maneira possível”, contou o volante.
Agenda
Com a vida resolvida na Libertadores, o Flamengo vira a chave para o Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será contra o Palmeiras, em confronto direto pela liderança, sábado (23), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 17ª rodada da competição nacional. O Rubro-Negro está na segunda posição, com 31 pontos. O Verdão, que soma 35, é quem ocupa a ponta da tabela.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.