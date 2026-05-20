Kauã Elias em campo pelo Shakhtar Donetsk - Divulgação / Shakhtar Donetsk

Kauã Elias em campo pelo Shakhtar DonetskDivulgação / Shakhtar Donetsk

Publicado 20/05/2026 18:50

Rio - Em busca de reforços para o ataque, o Flamengo sondou a situação de Kauã Elias, de 20 anos. De acordo com informações do portal "Coluna do Fla", o valor pedido pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, para negociar o jovem acabou esfriando o interesse.

O clube ucraniano teria indicado algo em torno de 40 milhões de euros (cerca de R$ 233,37 milhões). Os valor é semelhante ao desembolsado pelo Flamengo pela contratação de Lucas Paquetá, junto ao West Ham, da Inglaterra.

O Flamengo deseja a contratação de um centroavante para o segundo semestre, mas o retorno da boa fase de Pedro fez o clube carioca reduzir a possibilidade de um grande investimento para a contratação de um jogador para o setor.

Na atual temporada, Kauã Elias acumulou 11 gols e 7 assistências em 36 jogos disputados pelo Shakhtar Donetsk. O Fluminense negociou o atacante no começo de 2025 por 17 milhões de euros (cerca de R$ 101 milhões na cotação da época)