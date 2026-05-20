Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não planeja adiar os jogos da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última antes da pausa para a Copa do Mundo. Segundo a 'ESPN', Flamengo e Palmeiras esperavam que a entidade alterasse as partidas contra Coritiba (dia 30) e Chapecoense (dia 31), respectivamente.
Por outro lado, segundo o site, a entidade não recebeu pedidos formais para mudança no calendário.
O tema foi debatido e acordado anteriormente com os clubes, primeiro em outubro, quando o calendário de 2026 foi anunciado, e depois no Conselho Técnico realizado em dezembro.
A Fifa determina um período de descanso aos atletas convocados para o Mundial a partir de 25 de maio, com exceção dos jogadores de Arsenal e Paris Saint-Germain, que disputarão a final da Liga dos Campeões no dia 30, além de atletas de equipes que ainda terão compromissos pela sexta rodada da Libertadores e da Sul-Americana.
Na convocação da seleção brasileira, quatro jogadores do Flamengo foram chamados: Danilo, Alex Sandro, Léo Pereira e Lucas Paquetá. O Rubro-Negro ainda pode perder outros nomes importantes, como Gonzalo Plata, Jorge Carrascal, De La Cruz, Varela e Arrascaeta, que vivem a expectativa de representarem as respectivas seleções.
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