Leonardo Jardim em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do Urubu - Adriano Fontes / Flamengo

Leonardo Jardim em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do UrubuAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 20/05/2026 10:08

Rio - Para tentar selar a classificação às oitavas de final, o Flamengo recebe o Estudiantes (ARG) nesta quarta-feira (20). O jogo será às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela quinta rodada da fase inicial da Libertadores. O Rubro-Negro, com uma partida a menos - em que deve ser considerado vitorioso por W.O. -, quer garantir a liderança isolada do Grupo A de forma antecipada.

Onde assistir?

O confronto terá transmissão da Globo (TV aberta) e da Paramount+ (streaming).

Como chega o Flamengo?

Depois de perder para o Vitória, em duelo que culminou na eliminação precoce na Copa do Brasil, e de empatar com o Athletico-PR, longe de casa, pelo Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro espera retomar o caminho das vitórias no torneio continental.



Leonardo Jardim contará com os retornos de Evertton Araújo e Jorginho, desfalques por suspensão diante do Furacão. Plata e Pulgar serão reavaliados e podem aparecer entre os relacionados. Arrascaeta, lesionado, está fora.

Como chega o Estudiantes?



A equipe argentina precisa ganhar para manter viva a disputa pela liderança - ocupa o segundo lugar, com seis pontos, um a menos do que os cariocas. Até aqui, os comandados de Alexander Medina não perderam na competição, com uma vitória e três empates.



Arzamendia e Burgos, machucados, não estarão à disposição.

Ficha técnica



Flamengo x Estudiantes



Data e hora: 20/05/2026, às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Auxiliares: Martin Soppi (URU) e Horacio Ferreiro (URU)

VAR: Leodan González (URU)



FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Lucas Paquetá; Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.



ESTUDIANTES: Muslera; Mancuso, Pírez, Palacios e Núñez; Gabriel Neves, Amondarain e Piovi; Farias, Carrillo e Cetré. Técnico: Alexander Medina.