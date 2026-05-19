Pedro ficou fora de lista de Ancelotti

Rio - Maior ídolo da história do Flamengo, Zico, de 73 anos, lamentou a ausência de Pedro na lista de Carlo Ancelotti para a disputa da Copa do Mundo de 2026. Na opinião do Galinho, o camisa 9 do Rubro-Negro é o melhor da posição que há no futebol brasileiro.
"Eu acho o Pedro o melhor atacante que nós temos no Brasil. Eu esperava ele nessa lista", afirmou em participação na "ESPN".
Zico também abordou a ausência do meia Gérson, que atualmente joga no Cruzeiro. Na opinião do Galinho, caso o jogador não tivesse deixado o Flamengo no ano passado para uma passagem relâmpago pelo Zenit, da Rússia, o atleta poderia ser até titular do time de Ancelotti.
"Se o Gerson tivesse ficado no Flamengo, eu não tenho dúvidas de que ele poderia ser hoje titular da Seleção Brasileira", concluiu.