Rio - O Flamengo celebrou um número expressivo alcançado pela torcida. Nesta terça-feira (19), o clube anunciou que os rubro-negros esgotaram ingressos para todos os jogos que o time disputou como visitante no Brasileirão de 2026 antes da pausa para a Copa do Mundo.
"O Flamengo realizou sua última partida fora do Rio antes da pausa para a Copa do Mundo FIFA 2026 reafirmando uma marca que acompanha o clube em qualquer região do país: atuar com o espaço reservado aos visitantes lotado na arquibancada. Nos compromissos longe de casa nesta primeira etapa do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro contou com ingressos esgotados em todos eles, o que reforça a dimensão nacional do clube", escreveu o Fla, no site oficial.
Até aqui, a equipe disputou nove jogos como visitante no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. No total, o Flamengo somou cinco vitórias, dois empates e duas derrotas.
Antes da pausa para a Copa do Mundo, o Rubro-Negro ainda fará dois jogos no Brasileirão, mas como mandante, contra Palmeiras e Coritiba.
A última rodada do primeiro turno (19ª) está prevista para acontecer na semana do dia 22 de julho - logo, depois da Copa do Mundo. O Flamengo enfrentará a Chapecoense, fora de casa.
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