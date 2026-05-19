Torcida do Flamengo na Neo Química Arena - Adriano Fontes/Flamengo

Torcida do Flamengo na Neo Química ArenaAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 19/05/2026 16:13 | Atualizado 19/05/2026 16:16

como visitante no Brasileirão de 2026 antes da pausa para a Copa do Mundo. Rio - O Flamengo celebrou um número expressivo alcançado pela torcida. Nesta terça-feira (19), o clube anunciou que os rubro-negros esgotaram ingressos para todos os jogos que o time disputou

"O Flamengo realizou sua última partida fora do Rio antes da pausa para a Copa do Mundo FIFA 2026 reafirmando uma marca que acompanha o clube em qualquer região do país: atuar com o espaço reservado aos visitantes lotado na arquibancada. Nos compromissos longe de casa nesta primeira etapa do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro contou com ingressos esgotados em todos eles, o que reforça a dimensão nacional do clube", escreveu o Fla, no site oficial.

Até aqui, a equipe disputou nove jogos como visitante no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. No total, o Flamengo somou cinco vitórias, dois empates e duas derrotas.

Antes da pausa para a Copa do Mundo, o Rubro-Negro ainda fará dois jogos no Brasileirão, mas como mandante, contra Palmeiras e Coritiba.

A última rodada do primeiro turno (19ª) está prevista para acontecer na semana do dia 22 de julho - logo, depois da Copa do Mundo. O Flamengo enfrentará a Chapecoense, fora de casa.

Relembre as partidas como visitante no Brasileirão antes da pausa:

28/01 – São Paulo 2x1 Flamengo

10/02 – Vitória 1x2 Flamengo

14/03 – Botafogo 0x3 Flamengo

22/03 – Corinthians 1x1 Flamengo

02/04 – Bragantino 3x0 Flamengo

12/04 – Fluminense 1x2 Flamengo

26/04 – Atlético-MG 0x4 Flamengo

10/05 – Grêmio 0x1 Flamengo

17/05 – Athletico-PR 1x1 Flamengo