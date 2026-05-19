Léo Nannetti já participou de treinos da seleção brasileira em outras oportunidadesRafael Ribeiro / CBF
Rio - Joia da base do Flamengo
, Léo Nannetti participará dos treinos da seleção brasileira durante a Copa do Mundo, que será disputada entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México. Aos 18 anos, o goleiro celebrou o convite da comissão técnica.
"Quando recebi a notícia, fiquei muito feliz e grato por poder estar novamente com a Seleção Brasileira, só que, desta vez, na Copa do Mundo", disse o jovem, ao site oficial do Rubro-Negro.
"É uma ótima oportunidade para evoluir como atleta. Vou estar treinando ao lado de grandes inspirações e ídolos. Espero conseguir desfrutar ao máximo desse momento para, quando voltar ao Brasil, ajudar ainda mais o Flamengo", complementou.
O garoto está no Flamengo
desde os oito anos e já disputou mais de 300 jogos pelo clube, com quem tem contrato até o fim de 2029. Léo Nannetti ganhou projeção nacional principalmente depois do título do Mundial Sub-20, em 2025. Ele foi um dos destaques na final, contra o Barcelona.
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