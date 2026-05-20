AeroFla dos torcedores do Flamengo lotam o aeroporto Galeão antes do embarque do time para Lima, para a final da Libertadores de 2025 - Érica Martin / Agência O Dia

AeroFla dos torcedores do Flamengo lotam o aeroporto Galeão antes do embarque do time para Lima, para a final da Libertadores de 2025Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 20/05/2026 09:40

Uma das manifestações recentes mais conhecidas da torcida do Flamengo ganhou reconhecimento oficial no Rio de Janeiro. O prefeito Eduardo Cavalieri sancionou a Lei 9.417, aprovada nesta semana pela Câmara dos Vereadores, que transforma o Aerofla em Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial da cidade.



O projeto foi apresentado pelo vereador Junior da Lucinha (PSD). A medida, publicada no Diário Oficial do município na terça-feira (19), oficializa a festa da torcida do Flamengo como uma tradição do Rio.



Festa acompanha delegação do Flamengo



O Aerofla é a mobilização organizada por torcedores rubro-negros para apoiar o time antes do embarque para a disputa de uma grande final, como Libertadores ou Mundial de Clubes, ou para recepcionar os jogadores na chegada ao aeroporto após um título.



Ao longo dos último anos, a celebração se consolidou como uma tradição da torcida do Flamengo, levando milhares de pessoas para as ruas, especialmente no entorno do Aeroporto do Galeão.



Confusões e confrontos com a PM também costumam acontecer após a passagem da delegação do Flamengo.





após a passagem da delegação do Flamengo. Como em dezembro do ano passado