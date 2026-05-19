Danilo em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Danilo em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 19/05/2026 17:12





Após desfalcar a equipe na vitória contra o Corinthians pelo Brasileirão, no Nilton Santos, o jogador acabou sendo afastado da viagem para o Paraguai. Danilo, com isso, está fora do confronto diante do Independiente Petrolero nesta quarta-feira (20), válido pela Copa Sul-Americana. Rio - A disputa pela contratação do meio-campista Danilo, do Botafogo, ganhou um novo capítulo nesta terça-feira (19). De acordo com informações reveladas pelo comentarista da Rede Globo, Caio Ribeiro, durante o programa "Seleção SporTV", o Flamengo apresentou uma proposta financeira superior à do Palmeiras para tentar fechar com o atleta.Após desfalcar a equipe na vitória contra o Corinthians pelo Brasileirão, no Nilton Santos,. Danilo, com isso, está fora do confronto diante do Independiente Petrolero nesta quarta-feira (20), válido pela Copa Sul-Americana.

Apesar do forte assédio dos gigantes do futebol paulista e carioca, a diretoria do Botafogo enxerga o cenário com cautela. A cúpula alvinegra tende a priorizar uma transferência para o exterior.

"Quando ele pede para não estourar a cota de jogos do Brasileiro é porque existe o interesse de equipes brasileiras na contratação de um meia de seleção brasileira. Existe, sim, o interesse do futebol internacional. O Botafogo conta com a valorização da Copa do Mundo, porque é financeiramente melhor vender o Danilo para fora do que para o mercado interno, melhor para não criar essa zona de atrito com o torcedor para não fortalecer o rival", analisou Caio Ribeiro.

Mesmo com a resistência inicial do Glorioso, os dois clubes prometem insistir na engenharia financeira para convencer o rival a abrir negociações formais.



"O que tenho de informação é que o Palmeiras chegou com uma proposta concreta, o Flamengo aumentou essa proposta, e hoje os dois sonham em ter o jogador", completou o comentarista.