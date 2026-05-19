Carlo Ancelotti convocou a seleção brasileira para a Copa do Mundo - Érica Martin/Agência O Dia

Carlo Ancelotti convocou a seleção brasileira para a Copa do MundoÉrica Martin/Agência O Dia

Publicado 19/05/2026 16:02

Rio - Às vésperas da Copa do Mundo, a convocação oficial da seleção brasileira movimentou a Internet, gerando um dos maiores interesse da história das convocações, com aumento de 258% em comparação a 2022, e dividiu opiniões entre os torcedores, nesta segunda-feira (18). Segundo pesquisa da Human Data, empresa de dados e IA para marketing de influência do Spark Group, a pedido do Resenha Digital Clube, 74% dos brasileiros concordam com a listagem oficial definida pelo técnico Carlo Ancelotti.

O estudo analisou as expectativas para a convocação e monitorou, em tempo real, a repercussão da acompanhando as menções feitas por brasileiros nas plataformas X (Twitter), TikTok, Instagram, YouTube e Facebook, além de portais e ambientes digitais.

No total, a convocação da seleção brasileira atingiu um pico de 633 mil menções, o que comprova a força do tema no ambiente digital. Neymar Jr. lidera o ranking de engajamento Os números apontam que o jogador Neymar Jr. foi a bola da vez, liderando com muita facilidade as conversas quando o assunto é a escalação: o atleta atingiu um total de 225 mil menções no período analisado. Os principais sentimentos relacionados à sua convocação foram alegria e esperança.

A presença de Danilo e Vini Jr. também gerou volume expressivo de conversas: 30.729 e 20.519 menções foram geradas, respectivamente. A sentimentalização sobre a escolha dos jogadores foi majoritariamente positiva. O nome de Endrick no time também ressoou: 22% do público comemorou a escalação do atleta para ocupar o ataque.

Emoção de crianças lidera engajamento da convocação

Entre as publicações de maior engajamento nas redes sociais, destacam-se os vídeos de crianças reagindo emocionadas ao momento em que o treinador Carlo Ancelotti citou o nome de Neymar Jr. durante a convocação da seleção brasileira. Reunidas em escolas, clubes, praças e diferentes espaços coletivos, as crianças comemoraram de forma espontânea e intensa, como se estivessem celebrando um gol em uma final de Copa do Mundo. O fenômeno evidencia não apenas o alcance emocional da Seleção, mas também como o futebol continua atravessando gerações e mobilizando o imaginário coletivo do brasileiro. A pesquisa traçou, ainda, insights sobre o comportamento do torcedor brasileiro no ambiente digital e principais oportunidades editoriais, além de outras análises detalhadas.