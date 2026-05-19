Andrey Santos em ação durante jogo do Chelsea, clube que defende na InglaterraGlyn Kirk / AFP

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Inglaterra - Cria do Vasco, Andrey Santos lamentou a ausência na Copa do Mundo. O meio-campista não foi chamado por Carlo Ancelotti para representar a seleção brasileira no torneio internacional, que acontecerá entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México. Ele desejou sorte aos convocados e garantiu que estará na torcida pelo hexacampeonato. 
"Sempre me entreguei de corpo e alma em cada oportunidade que tive dentro do futebol. Claro que existia o sonho de representar meu país em uma Copa do Mundo, e infelizmente dessa vez ele não pôde se concretizar. Mas sigo em paz, com a cabeça erguida e o coração tranquilo, porque sei de toda a dedicação e caminhada até aqui", iniciou o jogador, em publicação nas redes sociais. 
"O futebol também é feito de momentos difíceis, aprendizados e superação. Agora, mesmo de fora, estarei na torcida por cada um que vai vestir essa camisa e lutar pelo nosso objetivo. Que Deus abençoe meus companheiros e que nossa Seleção traga o hexa para casa. Vai, Brasil!", completou. 
O jovem de 22 anos era figura frequente na Amarelinha e já recebeu elogios do técnico italiano, mas, no fim das contas, perdeu a vaga no Mundial. Nesta temporada, Andrey Santos soma dois gols e quatro assistências em 42 jogos pelo Chelsea, 24 como titular. 

Quais meio-campistas foram convocados? 

A lista divulgada por Carlo Ancelotti, no meio-campo, tem: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Lucas Paquetá (Flamengo).

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Publicação de Andrey Santos nas redes sociais - Reprodução / Instagram @andreysantos_5
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