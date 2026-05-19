Andrey Santos em ação durante jogo do Chelsea, clube que defende na InglaterraGlyn Kirk / AFP
Cria do Vasco lamenta ausência na Copa do Mundo: 'Sigo em paz'
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Rival do Brasil, Escócia anuncia convocados para a Copa do Mundo
Seleções vão se enfrentar no Grupo C, que também conta com Haiti e Marrocos
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Jovem de 19 anos disputará primeiro Mundial da carreira
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Vídeo! Neymar se emociona após convocação: 'Um dos dias mais felizes da minha vida'
Camisa 10 do Santos publicou registro do momento em que seu nome é citado por Ancelotti
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Treinador teve conversa com o jogador sobre o planejamento do time e restrições no ambiente da Seleção
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