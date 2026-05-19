Momento em que Carlo Ancelotti anuncia a convocação de NeymarÉrica Martin / Agência O Dia
No encontro virtual, eles conversaram sobre o cenário no time. Ancelotti disse que o atleta não será capitão e deixou claro que tem uma equipe base em mente para a disputa do Mundial, além de ter dado detalhes sobre como funciona a gestão comportamental do elenco, as restrições no ambiente e até indicações como baixa exposição nas redes sociais. As informações são do "ge".
Segundo relatos, Neymar garantiu que não medirá esforços para se fazer presente na sua quarta Copa do Mundo. Foi o primeiro contato entre o jogador e o treinador desde setembro, reatando uma relação que, há meses, estava fechada.
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Os convocados se apresentam à Granja Comary em 27 de maio. O Brasil joga amistosos contra o Panamá, no dia 31, no Maracanã, e depois embarca aos Estados Unidos para seguir a preparação. A equipe ainda fará outra partida em 6 de junho, contra o Egito, em Cleveland, antes de estrear na Copa do Mundo, no dia 13, contra o Marrocos.
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