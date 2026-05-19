Momento em que Carlo Ancelotti anuncia a convocação de Neymar - Érica Martin / Agência O Dia

Momento em que Carlo Ancelotti anuncia a convocação de NeymarÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 19/05/2026 08:02





No encontro virtual, eles conversaram sobre o cenário no time. Ancelotti disse que o atleta não será capitão e deixou claro que tem uma equipe base em mente para a disputa do Mundial, além de ter dado detalhes sobre como funciona a gestão comportamental do elenco, as restrições no ambiente e até indicações como baixa exposição nas redes sociais. As informações são do "ge".



Segundo relatos, Neymar garantiu que não medirá esforços para se fazer presente na sua quarta Copa do Mundo. Foi o primeiro contato entre o jogador e o treinador desde setembro, reatando uma relação que, há meses, estava fechada.



LEIA MAIS: Com Neymar na lista, Ancelotti anuncia convocados da Seleção para a Copa do Mundo Rio — Após semanas de incertezas, Neymar foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti nesta segunda-feira (18) para a Copa do Mundo. A decisão de incluir o craque na lista de 26 jogadores só aconteceu após uma ligação de vídeo entre os dois, na última quinta-feira (14), em uma chamada que também contou com a presença do diretor de seleções da CBF, Rodrigo Caetano.No encontro virtual, eles conversaram sobre o cenário no time. Ancelotti disse que o atleta não será capitão e deixou claro que tem uma equipe base em mente para a disputa do Mundial, além de ter dado detalhes sobre como funciona a gestão comportamental do elenco, as restrições no ambiente e até indicações como baixa exposição nas redes sociais. As informações são do "ge".Segundo relatos, Neymar garantiu que não medirá esforços para se fazer presente na sua quarta Copa do Mundo. Foi o primeiro contato entre o jogador e o treinador desde setembro, reatando uma relação que, há meses, estava fechada.

A CBF acompanhou, ao longo da segunda-feira (18), a situação física de Neymar, que sentiu dores na panturrilha no jogo contra o Santos do último domingo (17). Após a confirmação de não haver lesão diagnosticada, foi definida a sua convocação no lugar de João Pedro.



Os convocados se apresentam à Granja Comary em 27 de maio. O Brasil joga amistosos contra o Panamá, no dia 31, no Maracanã, e depois embarca aos Estados Unidos para seguir a preparação. A equipe ainda fará outra partida em 6 de junho, contra o Egito, em Cleveland, antes de estrear na Copa do Mundo, no dia 13, contra o Marrocos.