Paquetá deu entrevista ao canal oficial do Flamengo na noite desta segunda-feira (18) - Reprodução / Flamengo TV

Paquetá deu entrevista ao canal oficial do Flamengo na noite desta segunda-feira (18)Reprodução / Flamengo TV

Publicado 19/05/2026 08:34





"Quando decido voltar para o meu clube do coração é para me sentir bem, feliz no campo novamente. Sabia que era uma certeza que eu encontraria, e consequentemente, estando bem e feliz, as coisas tendem a dar certo. Mais uma vez convocado, mais uma Copa do Mundo. Depois de tudo que eu vivi, chegar ainda com condição de disputar mais uma Copa é especial demais para mim e para minha família. E o Flamengo faz parte disso. Hoje é minha primeira Copa do Mundo representando meu clube do coração. Então, feliz demais", disse, na noite desta segunda-feira (18).



O jogador, que disputará sua segunda Copa, também destacou como viveu momentos de dificuldades, após ser acusado de envolvimento com casas de apostas, e demorou para se readaptar ao futebol brasileiro, mas ressaltou que "logo, as coisas se ajeitam". Ele também comentou sobre as convocações de Vini Jr, seu antigo amigo e companheiro no Flamengo, e Neymar.



LEIA MAIS: Com Neymar na lista, Ancelotti anuncia convocados da Seleção para a Copa do Mundo Rio — O meia Lucas Paquetá comemorou a convocação à Copa do Mundo e destacou como está será sua primeira participação no torneio enquanto atua pelo Flamengo, seu "clube do coração". Em entrevista ao canal do Rubro-Negro no YouTube, o jogador também comentou sobre a parceria com Vini Jr, lembrou dos momentos de dificuldade na carreira e analisou a chamada de Neymar na lista final."Quando decido voltar para o meu clube do coração é para me sentir bem, feliz no campo novamente. Sabia que era uma certeza que eu encontraria, e consequentemente, estando bem e feliz, as coisas tendem a dar certo. Mais uma vez convocado, mais uma Copa do Mundo. Depois de tudo que eu vivi, chegar ainda com condição de disputar mais uma Copa é especial demais para mim e para minha família. E o Flamengo faz parte disso. Hoje é minha primeira Copa do Mundo representando meu clube do coração. Então, feliz demais", disse, na noite desta segunda-feira (18).O jogador, que disputará sua segunda Copa, também destacou como viveu momentos de dificuldades, após ser acusado de envolvimento com casas de apostas, e demorou para se readaptar ao futebol brasileiro, mas ressaltou que "logo, as coisas se ajeitam". Ele também comentou sobre as convocações de Vini Jr, seu antigo amigo e companheiro no Flamengo, e Neymar.

"Eu e o Vini, a gente viveu tantos momentos felizes no Flamengo, no nosso início. A gente levou isso para a nossa primeira Copa do Mundo, aquele primeiro ciclo, e segue sonhando. Estamos sempre juntos. Hoje, mais uma vez, poder ir para uma Copa do Mundo ao lado dele. É um cara que admiro muito, jogador sensacional", comentou.



"O Neymar é um cara que representa muito para todos nós. Ele foi um cara que me acolheu na Seleção, me trouxe uma confiança que é necessária para vestir essa camisa. Então, ele foi essencial para que eu pudesse me firmar na Seleção. Hoje, a maior parte da minha carreira, meus oito anos de carreira, todos são dentro da Seleção. É um cara que fez parte disso. Sem dúvida alguma, é um gênio dentro de campo. Vai ser mais um momento especial compartilhar o campo com ele e com os outros jogadores também."



Os convocados se apresentam à Granja Comary em 27 de maio. O Brasil joga amistosos contra o Panamá, no dia 31, no Maracanã, e depois embarca aos Estados Unidos para seguir a preparação. A equipe ainda fará outra partida em 6 de junho, contra o Egito, em Cleveland, antes de estrear na Copa do Mundo, no dia 13, contra o Marrocos.