Breno foi titular no último amistoso da Seleção, contra a CroáciaSameer Al-Doumy / AFP
Bento reage à ausência na convocação: 'As coisas não acabam por aqui'
Ancelotti escolheu Weverton, do Grêmio, para se juntar a Alisson e Ederson
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Goleiro terá a oportunidade de disputar o torneio mais uma vez
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Atacante, de 19 anos, irá disputar primeira Copa
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Zagueiro da Juventus afirmou que voltar a defender a Seleção era uma das maiores motivações
Estudo aponta que maioria dos brasileiros aprovou a convocação de Ancelotti para a Copa
Seleção fará sua estreia no próximo dia 13 contra Marrocos
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