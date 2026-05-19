Breno foi titular no último amistoso da Seleção, contra a Croácia - Sameer Al-Doumy / AFP

Breno foi titular no último amistoso da Seleção, contra a CroáciaSameer Al-Doumy / AFP

Publicado 19/05/2026 15:49

Rio - Fora da convocação para a Copa do Mundo , Bento vivia a expectativa de fazer parte da lista de Ancelotti, já que havia feito parte das cinco listas do italiano até então. Porém, o goleiro do Al-Nassr, da Arábia Saudita, ficou de fora.

Em postagem nos stories do Instagram, Bento legendou uma foto sua vestindo a camisa da Seleção com palavras de conformação. O goleiro declarou seu apoio aos 26 jogadores que defenderão a Amarelinha no torneio e destacou que sua história com o Brasil ainda não acabou.

"Muito agradecido a Deus por tudo em minha vida, tenho certeza que vai continuar fazendo coisas grandiosas. Sempre foi e sempre será um sonho e uma honra representar o nosso Brasil. As coisas não acabam por aqui!", disse Bento em suas redes sociais.

"Minha torcida vai ser maior ainda apoiando meus companheiros e vamos estar muito bem representados. Obrigado a todos pelas mensagens e torcidas. E como sempre digo: Vamos, Brasil", completou o arqueiro, revelado pelo Athletico-PR.

Entre os goleiros, Carlo Ancelotti convocou Alisson, do Liverpool, Ederson, do Fenerbahçe, e Weverton, do Grêmio. Este último foi a grande surpresa. Afinal, ainda não havia sido chamado pelo treinador italiano.

Confira a postagem de Bento após a convocação

Bento se manifestou em suas redes sociais, após ficar de fora da lista de Ancelotti Reprodução / Instagram @bento_matheus



