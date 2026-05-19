Danilo em treino do BotafogoVitor Silva/Botafogo.

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Rio - Convocado por Carlo Ancelotti para disputar a próxima Copa do Mundo, o volante Danilo, de 25 anos, está afastado do elenco do Botafogo. De acordo com informações do "GE", ele não irá participar de nenhum treinamento ou partida até definir o seu futuro.
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Ausente na vitória sobre o Corinthians, no último fim de semana, pelo Brasileiro, no Nilton Santos, Danilo foi cortado da delegação do Botafogo que irá viajar para o Paraguai para enfrentar o Independiente Petrolero, nesta quarta-feira, pela Copa Sul-Americana.
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Danilo tem recebido sondagens de clubes do futebol brasileiro como Flamengo e Palmeiras. O desejo do Botafogo é que ele se transfira para o exterior, depois da disputa da Copa do Mundo. O Manchester United tem interesse no volante.
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No total, Danilo entrou em campo pelo Botafogo em 41 partidas e anotou 11 gols. O Alvinegro contratou o volante junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra, em julho de 2025 por 22 milhões de euros (cerca de R$ 142,7 milhões na época). Ele tem contrato até junho de 2029.
 
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Danilo em treino do Botafogo
Treino do Botafogo, Espaco Lonier. 05 de Maio de 2026, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra.