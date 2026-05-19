Danilo em treino do BotafogoVitor Silva/Botafogo.
Convocado por Ancelotti, Danilo é afastado de treinos e jogos no Botafogo
Jogador, de 25 anos, é o artilheiro do clube no ano
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