Mateo Ponte é jogador do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Mateo Ponte é jogador do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 19/05/2026 19:50

Mateo Ponte projetou o duelo da Copa Sul-Americana contra o Independiente Petrolero (BOL), na quarta-feira (20). O lateral de 22 anos falou sobre a importância da partida e destacou a possibilidade de o Botafogo garantir a classificação antecipada para a próxima fase nesta rodada. O uruguaio também fez um alerta ao citar que esta é uma competição que sempre traz dificuldades ao time.



"Mais um desafio importante. É uma competição que sempre nos traz dificuldades e nos exige o máximo dentro dos jogos. Temos que estar preparados e ligados, pra conseguirmos a vitória. Sabemos que os três pontos podem nos garantir a gente na próxima fase, e é pra isso que vamos jogar. Queremos vencer para assegurarmos a classificação antecipada", afirmou o lateral uruguaio.