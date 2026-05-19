Mateo Ponte é jogador do BotafogoVítor Silva/Botafogo
"Mais um desafio importante. É uma competição que sempre nos traz dificuldades e nos exige o máximo dentro dos jogos. Temos que estar preparados e ligados, pra conseguirmos a vitória. Sabemos que os três pontos podem nos garantir a gente na próxima fase, e é pra isso que vamos jogar. Queremos vencer para assegurarmos a classificação antecipada", afirmou o lateral uruguaio.
O Botafogo é o líder isolado do Grupo E, com 10 pontos. Caso vença, chegará aos 13 com apenas uma rodada restante. Neste cenário, se o Caracas não vencer o Racing Club na quinta-feira, o Glorioso estará garantido na primeira colocação e automaticamente classificado para as oitavas de final.
Ponte é um dos relacionados e está à disposição de Franclim Carvalho para enfrentar o Independiente Petrolero. A partida acontece nesta quarta-feira (19), às 21h (horário de Brasília), no estádio La Huerta, no Paraguai, pela quinta rodada da Sul-Americana.
Ainda nesta semana, no sábado, o Botafogo visita o São Paulo, às 17h, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro.
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