Danilo em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Danilo em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 19/05/2026 18:16 | Atualizado 19/05/2026 18:18

O desfalque de Danilo no último domingo (17), contra o Corinthians, repercutiu nos bastidores. O volante alegou problemas pessoais para ser ausência no jogo, mas a justificativa não foi bem recebida e irritou a diretoria do Botafogo. A atitude foi interpretada como falta de interesse do atleta em atuar pelo time. A informação é da 'ESPN'.





Convocado para a seleção brasileira, o atleta disputará a Copa do Mundo. O torneio será realizado entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México. O jogador foi afastado pelo Botafogo. Dessa forma, ele será desfalque nos jogos contra o Independiente Petrolero, nesta quarta-feira, pela Copa Sul-Americana, e diante do São Paulo, no sábado, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro.Convocado para a seleção brasileira, o atleta disputará a Copa do Mundo. O torneio será realizado entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México.

A estreia do Brasil está marcada para 13 de junho, contra o Marrocos, no MetLife Stadium. Além disso, pelo Grupo C, a Amarelinha enfrentará Haiti, no dia 19, e a Escócia, no dia 24.



No total, Danilo entrou em campo em 41 partidas pelo Botafogo e anotou 11 gols. O Alvinegro contratou o volante junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra, em julho de 2025, por 22 milhões de euros (cerca de R$ 142,7 milhões na época). Ele tem contrato até junho de 2029.