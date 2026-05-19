Rio - O Botafogo divulgou, nesta terça-feira (19), os relacionados para a partida contra o Independiente Petrolero (BOL), válida pela Sul-Americana. O técnico Franclim Franclim Carvalho ainda conta com Alexander Barboza, mas Danilo, que foi afastado, está fora da lista.
Independiente Petrolero e Botafogo vão medir forças na quarta-feira (20), a partir das 21h (de Brasília), pela quinta rodada do Grupo E da Sul-Americana. A partida aconteceria na Bolívia, mas foi transferida para o Estádio La Huerta, no Paraguai. A mudança de local aconteceu por questões de segurança.
O Glorioso soma dez pontos e lidera o grupo. Já o time boliviano está zerado e aparece na lanterna.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.