Franclim Carvalho em treino do Botafogo

Rio - O Botafogo divulgou, nesta terça-feira (19), os relacionados para a partida contra o Independiente Petrolero (BOL), válida pela Sul-Americana. O técnico Franclim Franclim Carvalho ainda conta com Alexander Barboza, mas Danilo, que foi afastado, está fora da lista.
Barboza já assinou com o Palmeiras e, no domingo (17), na vitória por 3 a 1 sobre o Corinthians, fez o último jogo com a camisa do Botafogo no Estádio Nilton Santos. Antes de liberá-lo, porém, o Alvinegro quer contar com o defensor tanto na partida contra o Independiente Petrolero quanto no confronto diante do Caracas, ambos pela Sul-Americana.
No entanto, se conquistar a classificação para as oitavas de final já nesta rodada, o Botafogo admite liberar o defensor nesta semana.
Bastos, assim como na partida contra o Corinthians, não foi relacionado. Joaquín Correa, Chris Ramos e Wallace Davi são novidades na lista do treinador.

Veja os relacionados

GOLEIROS: Léo Linck, Neto e Raul;
DEFENSORES: Alex Telles, Alexander Barboza, Ferraresi, Justino, Marçal, Mateo Ponte e Vitinho;
MEIO-CAMPISTAS: Caio Valle, Cristian Medina, Edenilson, Huguinho, Montoro, Santi Rodríguez e Wallace Davi;
ATACANTES: Arthur Cabral, Chris Ramos, Joaquín Correa, Jordan Barrera, Kadir, Kauan Toledo e Lucas Villalba.
Independiente Petrolero e Botafogo vão medir forças na quarta-feira (20), a partir das 21h (de Brasília), pela quinta rodada do Grupo E da Sul-Americana. A partida aconteceria na Bolívia, mas foi transferida para o Estádio La Huerta, no Paraguai. A mudança de local aconteceu por questões de segurança.
O Glorioso soma dez pontos e lidera o grupo. Já o time boliviano está zerado e aparece na lanterna.
