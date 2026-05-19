Barboza foi comprado pelo Palmeiras por cerca de R$ 20 milhões - Vítor Silva / Botafogo

Barboza foi comprado pelo Palmeiras por cerca de R$ 20 milhõesVítor Silva / Botafogo

Publicado 19/05/2026 09:17





Barboza completou seu 12º jogo no Campeonato Brasileiro no último domingo (17), contra o Corinthians, e não pode mais atuar na competição. No entanto, nos últimos dias, o Glorioso pediu para utilizá-lo no torneio continental, conforme o "ge".



LEIA MAIS: Manchester United tem interesse na contratação de Danilo Rio — O Botafogo ainda não definiu a data da despedida de Alexander Barboza do clube para o Palmeiras. O motivo é porque o Alvinegro deseja contar com o zagueiro para as duas partidas restantes da fase de grupos da Copa Sul-Americana, contra o Independiente Petrolero e o Caracas, enquanto a equipe paulista quer que ele dispute apenas um desses jogos.Barboza completou seu 12º jogo no Campeonato Brasileiro no último domingo (17), contra o Corinthians, e não pode mais atuar na competição. No entanto, nos últimos dias, o Glorioso pediu para utilizá-lo no torneio continental, conforme o "ge".

Apesar disso, caso o Botafogo vença o Independiente Petrolero nesta quarta-feira (20) e garanta a classificação à próxima fase, a equipe admite liberar o defensor já nesta semana. O jogo contra o Caracas será em 27 de maio.



O time paulista é favorável ao Barboza jogar apenas mais uma partida para minimizar o risco de lesão e tê-lo o quanto antes à disposição. A equipe confia na boa relação entre os clubes para resolver a situação.



O zagueiro será apresentado pelo Palmeiras após a abertura da janela de transferências, em 20 de julho. Para comprar o jogador, foram pagos 4 milhões de dólares (cerca de R$ 20 milhões), divididos em quatro parcelas.