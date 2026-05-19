Barboza foi comprado pelo Palmeiras por cerca de R$ 20 milhõesVítor Silva / Botafogo
Barboza completou seu 12º jogo no Campeonato Brasileiro no último domingo (17), contra o Corinthians, e não pode mais atuar na competição. No entanto, nos últimos dias, o Glorioso pediu para utilizá-lo no torneio continental, conforme o "ge".
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O time paulista é favorável ao Barboza jogar apenas mais uma partida para minimizar o risco de lesão e tê-lo o quanto antes à disposição. A equipe confia na boa relação entre os clubes para resolver a situação.
O zagueiro será apresentado pelo Palmeiras após a abertura da janela de transferências, em 20 de julho. Para comprar o jogador, foram pagos 4 milhões de dólares (cerca de R$ 20 milhões), divididos em quatro parcelas.
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