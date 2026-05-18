Danilo em treino do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo.

Danilo em treino do BotafogoVitor Silva/Botafogo.

Publicado 18/05/2026 14:21

Rio - Destaque do Botafogo na temporada, o volante Danilo, de 25 anos, está na mira do Manchester United. De acordo com informações da "ESPN", o clube inglês observa o atleta e pode fazer uma proposta pela contratação do atleta.

O United busca um substituto para Casemiro, que está deixando o clube, e Danilo pode ser uma das opções. O volante, de 25 anos, é o principal destaque do Alvinegro na temporada, com 11 gols em 26 partidas.

Fulham e Zenit já sinalizaram a possibilidade de investir cerca de 30 milhões de euros. O clube russo, porém, está descartado pelo jogador neste momento. Monaco, Benfica, Arsenal e Galatasaray também consultaram o estafe do jogador. O clube carioca espera receber cerca de 40 milhões de euros (R$ 236 milhões).

O Manchester United se encaixa no perfil do staff de Danilo que acredita que o jogador tem condições de defender um clube competitivo na Europa. O jogador já passou pelo Nottingham Forest, da Inglaterra, e foi contratado pelo Botafogo em julho de 2025 por 22 milhões de euros (cerca de R$ 142,7 milhões na época).