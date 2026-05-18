Huguinho em ação contra o Corinthians - Vítor Silva / Botafogo

Huguinho em ação contra o CorinthiansVítor Silva / Botafogo

Publicado 18/05/2026 08:39 | Atualizado 18/05/2026 11:32





"O Huguinho foi testado no time titular e foi para dentro porque tem crescido. Fiquei muito satisfeito com a resposta dele. Tentei tranquilizá-lo, mas é um menino com personalidade forte. O primeiro lance que disputa no jogo ganha uma dividida na minha frente", afirmou o técnico Franclim Carvalho após o duelo. Rio — O meia Huguinho, do Botafogo, foi elogiado pela sua atuação na vitória contra o Corinthians por 3 a 1 neste domingo (17). O jovem de 18 anos substituiu Danilo, que ficou fora do duelo após afirmar "não ter cabeça" para disputar a partida, e conseguiu corresponder dentro de campo."O Huguinho foi testado no time titular e foi para dentro porque tem crescido. Fiquei muito satisfeito com a resposta dele. Tentei tranquilizá-lo, mas é um menino com personalidade forte. O primeiro lance que disputa no jogo ganha uma dividida na minha frente", afirmou o técnico Franclim Carvalho após o duelo.

O atleta é da base do Alvinegro. Ele subiu ao time principal em 2025 e foi emprestado ao Brussels, da Bélgica, até retornar ao Glorioso no início de 2026. Na partida contra o Corinthians, ele acumulou estatísticas como cinco recuperações de bola, dois chutes bloqueados e dois cortes.



"Não podemos esquecer que ele tem uma experiência na Bélgica em que fez 18 jogos. Normal que tenha nervosismo, primeiro jogo no Nilton de Brasileiro. Mas respondeu muito bem e fiquei satisfeito", concluiu Franclim, que ainda avaliou Huguinho como um dos melhores do time.



O Botafogo volta a campo para enfrentar o Independiente Petrolero nesta quarta-feira (20), às 21h, no Paraguai, pela 5ª rodada da Copa Sul-Americana.