Huguinho em ação contra o CorinthiansVítor Silva / Botafogo
"O Huguinho foi testado no time titular e foi para dentro porque tem crescido. Fiquei muito satisfeito com a resposta dele. Tentei tranquilizá-lo, mas é um menino com personalidade forte. O primeiro lance que disputa no jogo ganha uma dividida na minha frente", afirmou o técnico Franclim Carvalho após o duelo.
"Não podemos esquecer que ele tem uma experiência na Bélgica em que fez 18 jogos. Normal que tenha nervosismo, primeiro jogo no Nilton de Brasileiro. Mas respondeu muito bem e fiquei satisfeito", concluiu Franclim, que ainda avaliou Huguinho como um dos melhores do time.
O Botafogo volta a campo para enfrentar o Independiente Petrolero nesta quarta-feira (20), às 21h, no Paraguai, pela 5ª rodada da Copa Sul-Americana.
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