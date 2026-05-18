Arthur Cabral celebra gol contra o CorinthiansVitor Silva / Botafogo
Botafogo celebra boa fase de Arthur Cabral e valoriza esforço: 'Sempre um dos que corre mais'
Atacante, de 28 anos, foi decisivo contra o Corinthians
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