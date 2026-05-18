Arthur Cabral celebra gol contra o CorinthiansVitor Silva / Botafogo

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Rio - Destaque do Botafogo na vitória sobre o Corinthians por 3 a 1, Arthur Cabral, de 28 anos, vive um começo de volta por cima no clube. O centroavante sempre contou com a confiança do grupo e da comissão técnica, mesmo em momentos mais complicados.
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"Há jogos que ele não faz gols mas é sempre um dos que corre mais, sempre pedimos essa constante pressão. Eu já disse a ele que ele precisa fazer mais (risos). Precisamos desse Cabral e do Cabral que está aqui desde que eu cheguei", disse o treinador Franclim Carvalho depois da vitória no Nilton Santos.
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Curiosamente, Arthur Cabral esteve bem perto de deixar o Botafogo para atuar no Corinthians nos últimos meses, mas a negociação não evoluiu. No meio do ano passado, o clube carioca pagou 15 milhões de euros (cerca de R$ 95 milhões) para tirar o atacante do Benfica.
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Com os três gols marcados, Arthur Cabral assumiu a vice-artilharia do Botafogo na temporada, atrás somente de Danilo. Ele balançou as redes em nove vezes em 27 partidas.