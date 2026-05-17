Arthur Cabral chamou a responsabilidade e comandou a vitória alvinegra com um hat-trick

O Dia
Rio - Arthur Cabral viveu uma tarde mágica. Na despedida do Botafogo no Nilton Santos antes da Copa do Mundo, o centroavante anotou um hat-trick na vitória sobre o Corinthians por 3 a 1, neste domingo (17), pela 16ª rodada do Brasileirão. O camisa 19 celebrou o feito com a camisa alvinegra e aproveitou para enaltecer o zagueiro Barboza, que está a caminho do Palmeiras.
"Estou muito feliz e muito realizado. Muito feliz pelo jogo, pelos gols e pelo Barboza. Desde que cheguei ele sempre me apoiou muito e é um cara muito querido pelo grupo. Ele é um cara fantástico dentro e fora de campo. Independente do que o futebol proporciona para a gente, desejo todo o sucesso para a carreira dele e a família dele", disse Arthur Cabral.
Arthur Cabral foi o grande destaque da partida. O centroavante abriu o placar aos seis minutos do primeiro tempo e, depois, voltou a colocar o Botafogo na frente do placar aos 31. Na etapa final, fez o terceiro, aos 24, e fechou o placar no Nilton Santos. O camisa 19 destacou o repertório para marcar gols, incluindo um em chute de fora da área.
"Falo muito sobre repertório (com os jogadores mais jovens). Centroavante tem que ter recurso. Mostrei isso hoje, com gols de (perna) esquerda, de fora da área e de oportunismo, que é o mais gostoso de fazer. Estou muito feliz e muito contente. Quero aproveitar cada momento aqui", completou.
Com o resultado, o Botafogo saltou para o oitavo lugar e chegou a 21 pontos, reduzindo a distância para o G-5 que garante vaga na Libertadores. O Alvinegro terá pela frente uma sequência de jogos longe de casa e volta a campo na próxima quarta-feira (20), às 21h (de Brasília), contra o Independiente Petrolero, no Paraguai, pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores.