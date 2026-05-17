Barboza é um dos pilares defensivos do BotafogoVítor Silva / Botafogo
Com contrato assinado, Barboza se despedirá do Botafogo na Sul-Americana
Zagueiro será reforço do Palmeiras a partir do segundo semestre deste ano
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