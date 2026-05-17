Barboza é um dos pilares defensivos do BotafogoVítor Silva / Botafogo

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Rio - Alexander Barboza já assinou contrato com o Palmeiras, clube que reforçará a partir do segundo semestre deste ano. O zagueiro vai se despedir do Botafogo na Copa Sul-Americana, uma vez que já completou o limite de 12 jogos pelo Campeonato Brasileiro. 
Sendo assim, ele estará à disposição para enfrentar Independiente Petrolero (BOL) e Caracas (VEN). Por outro lado, não vai encarar São Paulo e Bahia. As quatro partidas serão fora de casa. 
O Verdão aguarda o último compromisso do defensor para anunciá-lo oficialmente, de acordo com informações do site 'ge'. Ao todo, o Glorioso receberá cerca de 4 milhões de dólares (aproximadamente R$ 20 milhões) pelo negócio. 
Um dos pilares da defesa do Botafogo, Alexander Barboza foi peça-chave nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, em 2024. Nesta temporada, soma dois gols e três assistências em 24 jogos, sendo 23 como titular.