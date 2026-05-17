Abel Ferreira é o técnico do Palmeiras - Fabio Menotti / Palmeiras

Abel Ferreira é o técnico do PalmeirasFabio Menotti / Palmeiras

Publicado 17/05/2026 11:39

Rio - Após empatar com o Cruzeiro em 1 a 1, no último sábado (16), Abel Ferreira fez um comentário polêmico sobre o Botafogo. Ao exaltar Artur Jorge, comandante do time rival, o técnico do Palmeiras relembrou os duelos entre os dois quando ele estava no Alvinegro, em 2024, ano das conquistas do Brasileirão e da Libertadores. Na fala, Abel debochou das dívidas acumuladas com as compras da época.

"Já disse, acho que ele (Artur Jorge) é um excelente treinador. Quando estava no Botafogo, ele tinha uma excelente equipe, que contratou jogador por todo o lado, por todo o mundo. Não pagou ninguém, mas contratou... E realmente foi super difícil competir contra eles. Agora está no Cruzeiro, tem uma belíssima equipe também, é sempre difícil jogar contra bons treinadores e contra boas equipes", disse, em entrevista coletiva após o jogo.



A fala faz referência a dívidas como a da transferência de Thiago Almada, por exemplo, que se concretizou em julho de 2024 e rende punições ao Botafogo até hoje. Contratações como esta ajudaram a formar o elenco que venceu o Brasileiro e a Libertadores inédita, sob tutela do empresário americano John Textor, comprador da SAF do clube em dezembro de 2021.