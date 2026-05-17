Abel Ferreira é o técnico do PalmeirasFabio Menotti / Palmeiras

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Rio - Após empatar com o Cruzeiro em 1 a 1, no último sábado (16), Abel Ferreira fez um comentário polêmico sobre o Botafogo. Ao exaltar Artur Jorge, comandante do time rival, o técnico do Palmeiras relembrou os duelos entre os dois quando ele estava no Alvinegro, em 2024, ano das conquistas do Brasileirão e da Libertadores. Na fala, Abel debochou das dívidas acumuladas com as compras da época.
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"Já disse, acho que ele (Artur Jorge) é um excelente treinador. Quando estava no Botafogo, ele tinha uma excelente equipe, que contratou jogador por todo o lado, por todo o mundo. Não pagou ninguém, mas contratou... E realmente foi super difícil competir contra eles. Agora está no Cruzeiro, tem uma belíssima equipe também, é sempre difícil jogar contra bons treinadores e contra boas equipes", disse, em entrevista coletiva após o jogo.
A fala faz referência a dívidas como a da transferência de Thiago Almada, por exemplo, que se concretizou em julho de 2024 e rende punições ao Botafogo até hoje. Contratações como esta ajudaram a formar o elenco que venceu o Brasileiro e a Libertadores inédita, sob tutela do empresário americano John Textor, comprador da SAF do clube em dezembro de 2021.
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Atualmente, o Botafogo 'paga o preço' deste time vitorioso, montado com jogadores trazidos a peso de ouro. Muitos deles foram vendidos nos meses seguintes às conquistas, mas os lucros não foram suficientes para sanar as dívidas. Na última semana, o Glorioso entrou oficialmente em recuperação judicial, nomeou um novo diretor-geral para a SAF e trabalha para se reestruturar financeiramente aos poucos.