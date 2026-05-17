Destaque, Danilo terá última chance de chamar atenção de Ancelotti antes da convocação - Vitor Silva / Botafogo

Destaque, Danilo terá última chance de chamar atenção de Ancelotti antes da convocaçãoVitor Silva / Botafogo

Publicado 17/05/2026 08:32

Rio - O Botafogo volta a jogar neste domingo (17), às 16h (de Brasília), contra o Corinthians, no Nilton Santos. A partida é válida pela 16ª rodada do Brasileirão, no qual o Alvinegro ocupa a 14ª colocação, a apenas um ponto do Z-4, e precisa vencer para espantar a ressaca da eliminação no meio de semana. Do outro lado, o Corinthians tem a mesma pontuação e também quer se afastar da zona do rebaixamento.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Globo (TV aberta) e do Premiere (pay-per-view).

Como chega o Botafogo

Depois de amargar uma eliminação na Copa do Brasil, contra a Chapecoense, o Botafogo precisa vencer para pontuar no Brasileiro, se reerguer na temporada e se afastar da zona do rebaixamento. O Alvinegro vive tensão nos bastidores da SAF e prioriza blindar a equipe das questões financeiras.

A grande dúvida para Franclim Carvalho na partida de logo mais é Barboza . Acertado com o Palmeiras, o zagueiro pode tanto ser vetado da partida, quanto jogar no Nilton Santos pela última vez. Matheus Martins, lesionado, é ausência confirmada. Na defesa, Ferraresi e Alex Telles devem ser titulares e Kadir pode assumir a vaga de Montoro no ataque, ao lado de Arthur Cabral.

O Botafogo deve ir a campo com: Neto; Vitinho, Ferraresi, Bastos (Barboza) e Alex Telles; Medina, Danilo e Edenilson; Júnior Santos, Montoro (Kadir) e Arthur Cabral.

Provável time do Corinthians

Nas copas, o Corinthians vai bem: classificado na Copa do Brasil, contra o Barra, e dono da melhor campanha entre os brasileiros na Libertadores. Porém, no Brasileirão, o time paulista não repete o mesmo desempenho, acumulando 18 pontos nas primeiras 15 rodadas e ocupando 16ª colocação na tabela, a apenas um ponto da zona do rebaixamento.

Para a partida de logo mais, Fernando Diniz não terá o zagueiro Gabriel Paulista, suspenso pelo terceiro amarelo, cuja vaga deve ser ocupada por André Ramalho. Memphis deve seguir fora por causa do gramado sintético do Nilton Santos. Labyad, Charles, Hugo Farias, João Pedro Tchoca, Kayke Ferreira e Vitinho serão desfalques por lesão. André e Allan voltam de suspensão e Gui Negão volta a ser relacionado.

O Corinthians deve vir a campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo (André), Breno Bidon e Garro; Lingard e Yuri Alberto.

Arbitragem

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)