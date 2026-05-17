Torcida do Botafogo no Nilton Santos - Vitor Silva/Botafogo

Torcida do Botafogo no Nilton SantosVitor Silva/Botafogo

Publicado 17/05/2026 14:30 | Atualizado 17/05/2026 14:43

Rio - Após a eliminação na Copa do Brasil e sob clima de cobranças, o Botafogo se prepara para se despedir do Nilton Santos antes da Copa do Mundo de 2026. O Glorioso recebe o Corinthians, neste domingo (17), às 16h (de Brasília), pela 16ª rodada do Brasileirão, antes de encarar uma maratona de jogos longe de casa.

Na véspera do jogo contra o Corinthians, torcedores do Botafogo protestaram pela eliminação precoce na Copa do Brasil, neste último sábado (16), em frente ao CT Lonier. O grupo conversou com todo o elenco e dirigentes na entrada do local. Na sexta-feira (15), já havia acontecido protestos no Aeroporto do Galeão.

A eliminação na quinta fase da Copa do Brasil foi um golpe financeiro para o Botafogo, que encara um novo transfer ban (desta vez por tempo indeterminado). Em meio a crise financeira, a competição nacional era a chance de fazer receita. O campeão recebe R$ 78 milhões. Além disso, seria um título inédito.

Nesse cenário, o Botafogo se prepara para enfrentar o Corinthians e se despedir do Nilton Santos antes da Copa do Mundo. Depois, serão quatro jogos consecutivos longe de casa: São Paulo e Bahia pelo Brasileirão, além de Independiente Petrolero e Caracas pela Sul-Americana.

O próximo jogo do Botafogo em casa está previsto para o dia 22 de julho, contra o Santos, em horário ainda não confirmado pela CBF. O Glorioso é o 12º colocado do Brasileirão com 18 pontos. Já na Sul-Americana, lidera o grupo com 10 pontos e pode se classificar às oitavas na próxima rodada.