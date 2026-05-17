Danilo em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Danilo em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 17/05/2026 15:03

Rio - O Botafogo ganhou um desfalque de peso para o jogo contra o Corinthians, neste domingo (17), no Nilton Santos, pela 16ª rodada do Brasileirão. Na véspera da convocação para a Copa do Mundo de 2026, que ocorre nesta segunda-feira (18), o volante Danilo foi cortado da partida por motivos pessoais.

Danilo ganhou moral com o técnico Carlo Ancelotti após se destacar nos amistosos contra França e Croácia, em março. Na pré-lista da seleção brasileira, o volante vive a expectativa de ser convocado para a Copa do Mundo. A convocação será realizada nesta segunda-feira (18), às 17h (de Brasília), no Rio de Janeiro.

O futuro de Danilo é uma incógnita e vem sendo alvo de especulações. Em crise financeira, o Botafogo já trabalha com a ideia de negociá-lo na próxima janela e definiu o preço de 35 a 40 milhões de euros (cerca de R$ 235 milhões) pela vendê-lo. O jogador é alvo de clubes europeus, além de Flamengo e Palmeiras.

A ausência no jogo contra o Corinthians aumenta as especulações sobre o futuro de Danilo. Caso jogasse, o volante completaria 13 jogos no Brasileirão e, por isso, não poderia mais defender outro clube. O Botafogo ainda tem mais dois jogos antes da Copa do Mundo, contra São Paulo e Bahia, nos dias 23 e 30.



Sem Danilo, o Botafogo entra em campo contra o Corinthians escalado com: Neto; Ponte, Ferraresi, Barboza e Alex Telles; Huguinho, Medina e Montoro; Villalba, Arthur Cabral e Kadir. O zagueiro Bastos e os atacantes Junior Santos e Joaquin Corrêa também foram cortados.