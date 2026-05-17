Franclim Carvalho é o técnico do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Franclim Carvalho é o técnico do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 17/05/2026 20:00

Rio - No último jogo no Nilton Santos antes da Copa do Mundo, o Botafogo venceu o Corinthians por 3 a 1 , neste domingo (17), pela 16ª rodada do Brasileirão, e se despediu em grande estilo. Em um jogo de quatro gols e bolas na trave, o Alvinegro se impôs e ganhou em dia de atuação inspirada de Arthur Cabral, que fez um hat-trick. O técnico Franclim Carvalho valorizou a vitória e elogiou a atuação.

"Foi um jogo muito difícil. Sabíamos que íamos enfrentar um adversário com qualidade e que o Corinthians vinha em um bom momento. Preparamos o jogo e, depois da última partida, disse que aquele primeiro tempo não era a nossa cara. Esse é o nosso Botafogo, é isso que nós queremos. Às vezes é preciso ser paciente sem a bola, como fomos", disse Franclim Carvalho.

O jogo teve um clima de despedida. Foi o último jogo de Barboza no Nilton Santos, que não jogará mais pelo Botafogo no Brasileirão. Já assinado com o Palmeiras, o zagueiro ficará à disposição apenas para os dois jogos da Sul-Americana. Por outro lado, o volante Danilo não jogou por "motivos pessoais" e aumentou as especulações sobre o seu futuro. Franclim Carvalho explicou a ausência.

"Ontem ele teve uma conversa comigo no treino, deu o ponto de vista dele e eu dei o meu. Foi relacionado, poderia jogar de início ou não. Hoje de manhã ele disse que não estava com cabeça para participar do jogo. Comuniquei à diretoria que não queria um jogador que não estivesse com cabeça para participar do jogo. Disse na preleção que o grupo é mais importante que o individual. Vocês sabem da importância do Danilo, mas o coletivo é muito mais importante", explicou.

Com o resultado, o Botafogo saltou para o oitavo lugar e chegou a 21 pontos, reduzindo a distância para o G-5 que garante vaga na Libertadores. O Alvinegro terá pela frente uma sequência de jogos longe de casa e volta a campo na próxima quarta-feira (20), às 21h (de Brasília), contra o Independiente Petrolero, no Paraguai, pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores.