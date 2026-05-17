Franclim Carvalho é o técnico do BotafogoVitor Silva / Botafogo
Franclim elogia atuação do Botafogo e explica ausência de Danilo: 'Não estava com cabeça'
Treinador revelou que teve uma conversa com o volante e decidiu cortá-lo
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Barboza se emociona em despedida do Botafogo no Nilton Santos: 'Nunca vivi algo assim'
Zagueiro ficará à disposição apenas para os jogos na Sul-Americana
Arthur Cabral celebra hat-trick e enaltece Barboza: 'Sempre me apoiou'
Centroavante fez os três gols do Botafogo na vitória sobre o Corinthians
Arthur Cabral faz três gols, Botafogo vence Corinthians e encosta no G-5 do Brasileirão
Jogo marca a despedida do Alvinegro no Nilton Santos antes da Copa do Mundo
Com contrato assinado, Barboza se despedirá do Botafogo na Sul-Americana
Zagueiro será reforço do Palmeiras a partir do segundo semestre deste ano
Danilo é cortado por motivos pessoais e desfalca Botafogo contra o Corinthians
Volante foi relacionado e completaria o 13º jogo no Brasileirão
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