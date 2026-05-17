Rio - Em uma tarde inspirada de Arthur Cabral, o Botafogo venceu o Corinthians por 3 a 1, neste domingo (17), pela 16ª rodada do Brasileirão, e se despediu do Nilton Santos antes da Copa do Mundo de 2026. O camisa 19 foi o grande destaque da partida, marcou três gols e comandou vitória alvinegra sobre o time paulista, que descontou com Garro.
O jogo teve um clima de despedida. Foi o último jogo de Barboza no Nilton Santos, que não jogará mais pelo Botafogo no Brasileirão. Já assinado com o Palmeiras, o zagueiro ficará à disposição apenas para os dois jogos da Sul-Americana. Por outro lado, o volante Danilo foi cortado de última hora por "motivos pessoais". O meia Montoro foi ovacionado e é mais um nome cotado para sair na próxima janela.
Com o resultado, o Botafogo saltou para o oitavo lugar e chegou a 21 pontos, reduzindo a distância para o G-5 que garante vaga na Libertadores. O Alvinegro terá pela frente uma sequência de jogos longe de casa e volta a campo na próxima quarta-feira (20), às 21h (de Brasília), contra o Independiente Petrolero, no Paraguai, pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores.
Botafogo vence no último jogo em casa antes da Copa
O jogo começou em ritmo alucinante no Nilton Santos. No último jogo em casa antes da Copa do Mundo de 2026, o Botafogo começou se impondo e abriu o placar logo aos seis minutos. Após lançamento para a área do Corinthians, Villalba venceu a disputa aérea com Gustavo Henrique, e Arthur Cabral aproveitou a sobra para marcar o primeiro gol da partida.
Apesar do gol logo no início do jogo, o Corinthians não se abateu. Em um erro da saída de bola do Botafogo, Raniele roubou a bola de Huguinho e a bola ficou com Garro, que bateu no canto de Neto para empatar a partida. Depois do início animado, o duelo ficou equilibrado. O Glorioso chegou a ter um pênalti anulado, mas chegou a fazer o segundo com Arthur Cabral, aos 31, em belo chute de fora da área.
Na reta final do primeiro tempo, o Corinthians chegou a acertar a trave em chute de Raniele. Na etapa final, o Timão teve mais volume e controlou as ações, enquanto o Botafogo recuou demais as linhas e deu campo para os paulistas. Porém, o time paulista não conseguiu transformar o domínio em chances e teve dificuldades para encontrar espaços na defesa alvinegra.
Por outro lado, o Botafogo procurou explorar os espaços do Corinthians. Mesmo sem ter o mesmo volume do time paulista, o Alvinegro foi mais incisivo e criou as chances mais perigosas do segundo tempo. Em contra-ataque, o Glorioso decidiu o jogo aos 24 minutos. Villalba venceu a disputa com André Ramalho e serviu Kauan Toledo, que se enrolou de frente com Hugo Souza. Na sobra, Arthur Cabral fez o seu terceiro gol.
Botafogo x Corinthians
Campeonato Brasileiro - 16ª rodada Data: 17/05/2026 Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ) Botafogo: Neto; Ponte (Vitinho), Ferraresi, Barboza e Alex Telles; Huguinho, Medina (Justino) e Montoro (Santi Rodríguez); Villalba (Edenílson), Arthur Cabral e Kadir (Kauan Toledo). Técnico: Franclim Carvalho Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (André), Carrillo (Dieguinho), Breno Bidon (Allan), Garro (Pedro Raul) e Lingard (Kaio César); Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz Gols: Arthur Cabral, aos 6' do 1ºT (1-0); Garro, aos 10' do 1ºT (1-1); Arthur Cabral, aos 31' do 1ºT (2-1); Arthur Cabral, aos 24' do 2ºT (3-1) Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG) Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG) VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG) Cartões amarelos: Ponte, Barboza, Alex Telles, Medina, Villalba e Arthur Cabral (BOT); Lingard (COR)
