Barboza se despediu do Botafogo no Nilton Santos - Vitor Silva / Botafogo

Barboza se despediu do Botafogo no Nilton SantosVitor Silva / Botafogo

Publicado 17/05/2026 19:00

"É uma mistura de sentimento. Felicidade e tristeza porque fiz muita história aqui. Fui campeão e entrei para a história do clube, que também está na minha história. Por isso tanta emoção. O começo não foi fácil, mas consegui dar a volta por cima. Não é fácil, foi tudo com muito trabalho e sacrifício. Sempre tento ver o lado bom das coisas e acho que ninguém vai apagar a história que construí aqui", disse Barboza.

Contratado em 2024, Barboza entrou para a história do Botafogo e se tornou um dos pilares da defesa nos últimos anos. Na primeira temporada, foi peça importante nas conquistas dos títulos da Libertadores e Brasileirão. Ao todo, são 122 jogos, quatro gols e quatro assistências. Em 2026, são 24 partidas, sendo 23 como titular, dois gols e três assistências.

"Sair do seu próprio país e chegar em um que não fala o mesmo idioma e com cultura diferente, as crianças e a família tem que se adaptar (...) Sou muito grato por tudo o que fizeram por mim e pela minha família. Nunca vivi algo assim. Muitos torcedores me agradecem na rua por tudo o que fiz pelo Botafogo. Sempre me entreguei, sempre lutei e respeitei essa camisa. Me entreguei muito", completou.

Barboza não joga mais pelo Botafogo no Brasileirão, mas ainda ficará à disposição para os dois jogos na Sul-Americana contra o Independiente Petrolero, da Bolívia, e Caracas, da Venezuela. Isso porque o zagueiro já completou 12 jogos pelo Glorioso na competição e o regulamento prevê que esse é o limite de partidas para poder ter chance de atuar por outra equipe na mesma edição.

Com o resultado, o Botafogo saltou para o oitavo lugar e chegou a 21 pontos, reduzindo a distância para o G-5 que garante vaga na Libertadores. O Alvinegro terá pela frente uma sequência de jogos longe de casa e volta a campo na próxima quarta-feira (20), às 21h (de Brasília), contra o Independiente Petrolero, no Paraguai, pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores.