Rio - O duelo entre Independiente Petrolero e Botafogo, que aconteceria na altitude da Bolívia, foi transferido para o Estádio La Huerta, do Libertad, no Paraguai. A partida, válida pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, precisou mudar de local por questões de segurança.
A população boliviana pede a renúncia do presidente Rodrigo Paz. Mais de 50 manifestantes foram presos neste fim de semana, em um agravamento da crise no país.
O confronto será na quarta-feira (20), às 21h (de Brasília). Líder isolado do Grupo E, o Glorioso já está garantido no mata-mata do torneio continental. No entanto, se vencer e o Caracas (VEN) não derrotar o Racing, na Argentina, selará a vaga direta às oitavas de final.
Caso termine em segundo lugar, o Botafogo terá que disputar um playoff contra um dos terceiros colocados da fase inicial da Libertadores.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.