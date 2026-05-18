Lucas Villalba em ação pelo Botafogo no duelo com o Corinthians, no Nilton Santos - Vítor Silva / Botafogo

Lucas Villalba em ação pelo Botafogo no duelo com o Corinthians, no Nilton SantosVítor Silva / Botafogo

Publicado 18/05/2026 15:54 | Atualizado 18/05/2026 15:55

"É um plantel muito grande e muito bom, com jogadores de qualidade. É normal não jogar, esperar, faz parte do futebol. Tenho que treinar e apoiar os companheiros. Agora, joguei e tratei de dar a vida, que é o que sei fazer. Creio que fiz um bom trabalho, pelo menos em atitude. Fico contente. Feliz também pela vitória", disse o jogador, na zona mista.

O atacante está no clube desde janeiro, quando foi comprado ao Nacional (URU) por 3 milhões de dólares (cerca de R$ 16,3 milhões, à época). Até aqui, marcou uma vez e deu duas assistências em 16 jogos.