Lucas Villalba em ação pelo Botafogo no duelo com o Corinthians, no Nilton SantosVítor Silva / Botafogo
Villalba aproveita oportunidade no Botafogo: 'Tratei de dar a vida'
Titular, atacante participou de dois gols diante do Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro
Villalba aproveita oportunidade no Botafogo: 'Tratei de dar a vida'
Titular, atacante participou de dois gols diante do Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro
Manchester United tem interesse na contratação de Danilo
Jogador, de 25 anos, é destaque do Botafogo no ano
Neto rasga elogios ao desempenho do Botafogo: 'Trabalho com qualidade muito alta'
Goleiro considerou que time se recuperou bem da eliminação na Copa do Brasil
Botafogo celebra boa fase de Arthur Cabral e valoriza esforço: 'Sempre um dos que corre mais'
Atacante, de 28 anos, foi decisivo contra o Corinthians
Substituto de Danilo, Huguinho recebe elogios por atuação contra Corinthians
Jovem de 18 anos acumulou boas estatísticas defensivas no confronto
Por segurança, Independiente Petrolero x Botafogo será no Paraguai
Jogo da fase de grupos da Sul-Americana acontecerá na quarta-feira (20), às 21h (de Brasília)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.