Lucas Villalba em ação pelo Botafogo no duelo com o Corinthians, no Nilton SantosVítor Silva / Botafogo

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Rio - Lucas Villalba aproveitou a oportunidade entre os titulares na vitória do Botafogo por 3 a 1 sobre o Corinthians, no último domingo (17), no Nilton Santos, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O uruguaio, que chegou a ficar fora de alguns compromissos por escolha de Franclim Carvalho, participou indiretamente de dois gols e celebrou o desempenho no confronto.
"É um plantel muito grande e muito bom, com jogadores de qualidade. É normal não jogar, esperar, faz parte do futebol. Tenho que treinar e apoiar os companheiros. Agora, joguei e tratei de dar a vida, que é o que sei fazer. Creio que fiz um bom trabalho, pelo menos em atitude. Fico contente. Feliz também pela vitória", disse o jogador, na zona mista. 
O atacante está no clube desde janeiro, quando foi comprado ao Nacional (URU) por 3 milhões de dólares (cerca de R$ 16,3 milhões, à época). Até aqui, marcou uma vez e deu duas assistências em 16 jogos.
De olho em uma possível sequência, Lucas Villalba se prepara para encarar o Independiente Petrolero (BOL), quarta-feira (20), às 21h (de Brasília), no Paraguai, pela quinta rodada da fase inicial da Copa Sul-Americana. Líder isolado do Grupo E, o Botafogo já está garantido ao menos nos playoffs do torneio continental. No entanto, se vencer e o Caracas (VEN) não derrotar o Racing, na Argentina, selará a vaga direta às oitavas de final.