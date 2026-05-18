Neto, do Botafogo, faz passe contra o Corinthians no estádio Nilton SantosVítor Silva / Botafogo
"Era importantíssimo o resultado hoje. Nos colocamos em uma situação complicada no decorrer da semana e hoje era um jogo realmente importante, até pelo cenário. A resposta eu acho que foi muito positiva. O resultado mais ainda. Então, é seguir com o trabalho", afirmou, em entrevista à Botafogo TV.
"Eu acredito que o trabalho realmente vem sendo de uma qualidade muito alta, e óbvio, no futebol sempre acontecem momentos mais difíceis. Então, você tem que estar preparado para todos os momentos, tanto os bons quanto os difíceis, e seguir trabalhando", disse.
"Foi um choque ali com o Ferraresi. A gente até achou que era algum jogador do time deles, mas foi tudo bem. Foi só um susto e importante que, como eu disse, o resultado era muito importante. E ter saído sem se machucar também é o mais importante."
O Alvinegro volta a campo para enfrentar o Independiente Petrolero nesta quarta-feira (20), às 21h, no Paraguai, pela 5ª rodada da Copa Sul-Americana.
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