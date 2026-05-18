Neto, do Botafogo, faz passe contra o Corinthians no estádio Nilton Santos - Vítor Silva / Botafogo

Neto, do Botafogo, faz passe contra o Corinthians no estádio Nilton SantosVítor Silva / Botafogo

Publicado 18/05/2026 11:40 | Atualizado 18/05/2026 11:52





"Era importantíssimo o resultado hoje. Nos colocamos em uma situação complicada no decorrer da semana e hoje era um jogo realmente importante, até pelo cenário. A resposta eu acho que foi muito positiva. O resultado mais ainda. Então, é seguir com o trabalho", afirmou, em entrevista à Botafogo TV.



"Eu acredito que o trabalho realmente vem sendo de uma qualidade muito alta, e óbvio, no futebol sempre acontecem momentos mais difíceis. Então, você tem que estar preparado para todos os momentos, tanto os bons quanto os difíceis, e seguir trabalhando", disse. Rio — O goleiro Neto, do Botafogo, comemorou a vitória contra o Corinthians por 3 a 1 neste domingo (17). Ele relembrou como o time se colocou em uma situação difícil após a eliminação na Copa do Brasil na última quinta-feira (14) e rasgou elogios ao desempenho do Alvinegro, avaliando a qualidade do trabalho como "muito alta"."Era importantíssimo o resultado hoje. Nos colocamos em uma situação complicada no decorrer da semana e hoje era um jogo realmente importante, até pelo cenário. A resposta eu acho que foi muito positiva. O resultado mais ainda. Então, é seguir com o trabalho", afirmou, em entrevista à Botafogo TV."Eu acredito que o trabalho realmente vem sendo de uma qualidade muito alta, e óbvio, no futebol sempre acontecem momentos mais difíceis. Então, você tem que estar preparado para todos os momentos, tanto os bons quanto os difíceis, e seguir trabalhando", disse.

O jogador também comentou sobre o atendimento médico que precisou receber na segunda etapa e tranquilizou a torcida afirmando que está tudo bem.



"Foi um choque ali com o Ferraresi. A gente até achou que era algum jogador do time deles, mas foi tudo bem. Foi só um susto e importante que, como eu disse, o resultado era muito importante. E ter saído sem se machucar também é o mais importante."



O Alvinegro volta a campo para enfrentar o Independiente Petrolero nesta quarta-feira (20), às 21h, no Paraguai, pela 5ª rodada da Copa Sul-Americana.