Vitinho em ação pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Vitinho em ação pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 18/05/2026 16:05

Rio - O lateral-direito Vitinho pode ser mais uma baixa no elenco do Botafogo para a sequência da temporada. Com vencimentos atrasados junto ao clube carioca, o defensor estuda a possibilidade de acionar os tribunais para obter a rescisão contratual por justa causa. A informação foi divulgada pelo jornalista Bruno Andrade, da 'ESPN'. Caso consiga romper o vínculo, o atleta ficaria livre no mercado para assinar com outra equipe sem custos de transferência.



A situação jurídica do Botafogo, no entanto, adiciona um ingrediente complexo ao caso. O clube teve o seu pedido de recuperação judicial aceito recentemente pela Justiça, dispositivo legal que, em tese, blinda a instituição e impede a saída de jogadores por meio de rescisão unilateral de contrato.



Apesar do imbróglio financeiro e jurídico, o mercado se movimenta nos bastidores. O Palmeiras monitora o cenário de perto e avalia duas estratégias: aguardar a resolução do caso para negociar diretamente com os agentes do lateral ou procurar a diretoria alvinegra para selar uma compra tradicional, evitando que o clube carioca perca o ativo de graça.

Outro interessado é o Cruzeiro, que já havia tentado a contratação de Vitinho em janeiro, sob o comando de Tite, mas teve as portas fechadas pelo Botafogo na época. O futebol alemão também realizou abordagens recentes pelo jogador.



Qualquer transferência interna, contudo, esbarrará em uma limitação importante do regulamento nacional. Vitinho já disputou 14 partidas no Campeonato Brasileiro pelo Botafogo, ultrapassando o limite permitido para defender outra equipe na mesma edição da competição.

